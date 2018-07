Carraro | Sace Simest supporta sviluppo commerciale in Perù

sportfair

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma, 10 lug. (AdnKronos) –, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, ha sostenuto le esportazioni indi, azienda padovana leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) e di trattori specializzati. Le esportazioni assicurate in questa fase, si legge in una nota, hanno per oggetto un lotto di trattori specializzati destinati al mercato peruviano per un importo complessivo di oltre 300mila euro e hanno beneficiato di un doppio intervento da parte di, prima con l’assicurazione del credito, conclusa direttamente online su www..it, e successivamente con lo sconto dei crediti da parte della società di factoringFct.Si tratta ormai di un rapporto consolidato, quello tra, che ha usufruito delle ...