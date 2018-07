Carlo Vanzina | oggi a Roma l' ultimo addio

ilgiornale

: Ci ha donato risate, sorrisi e battute indimenticabili, spesso a tinte giallorosse. Ricorderò sempre Carlo Vanzina… - MisterDiFra : Ci ha donato risate, sorrisi e battute indimenticabili, spesso a tinte giallorosse. Ricorderò sempre Carlo Vanzina… - OfficialASRoma : L'#ASRoma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Carlo Vanzina e si stringe al dolore della famiglia - SalernoSal : Magliette Rosse e loro avversari, Rolex e loro avversari, Assemblea Pd con avversari incorporati. Con un fine setti… -

(Di martedì 10 luglio 2018), amici e familiari daranno l'saluto al regista, morto la scorsa domenica, a seguito di una lunga malattia.Alle ore 11 di questa mattina, nella basilica di Santa Maria degli Angeli a, viene celebrato il funerale del re della commedia italiana. Numerosi gli amici che già ieri si erano alla clinica Mater Dei, nel quartiere Parioli, per rendere omaggio a. Per volere della famiglia, non era stata allestita una vera e propria camera ardente, ma un luogo silenzioso per un saluto intimo. Il fratello maggiore, Enrico, lo ricorda come "il più bravo di tutti, come Sugar Ray Robinson o Pelé", tanto che "pochi giorni prima che la sua malattia peggiorasse, anche se affaticato dalle cure, veniva ancora in ufficio a lavorare".Lunga la fila degli attori che sono accorsi a salutare il regista a Santa Maria degli Angeli. Poco prima di entrare in chiesa, Christian De ...