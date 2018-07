Carlo Vanzina | i funerali a Roma Il fratello | «Così mi hai detto addio»

Carlo Vanzina - alle 11 i funerali a Roma in piazza della Repubblica Live : Si terranno questa mattina alle 11 alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica, i funerali di Carlo Vanzina, il regista e produttore scomparso due giorni fa a Roma dopo una ...

Ho trovato il degno erede di Carlo Vanzina. Si chiama Tommaso Paradiso : Carlo Vanzina è morto, lunga vita a Tommaso Paradiso. Questo ho pensato quando ho saputo che il regista di “Sapore di mare” non avrebbe girato più nulla. Sono due ordini di grandezza diversi? Probabile. Ma io non mi rassegno, non voglio considerare irrimediabilmente perduta quell’Italia vacanziera.

Carlo Vanzina - le ultime parole al fratello Enrico prima di morire : 'Stai tranquillo...' : Enrico Vanzina al Messaggero racconta un aneddoto toccante sul fratello Carlo, deceduto ieri a Roma dopo una malattia. 'Pochi giorni prima che la sua malattia peggiorasse, anche se affaticato dalle ...

LISA MELIDONI - MOGLIE DI Carlo Vanzina - CHI È?/ Il religioso silenzio : non una parola ma tanto dolore : LISA MELIDONI, MOGLIE di CARLO VANZINA: il doloroso messaggio diffuso da lei e il cognato Enrico, “Dopo una lotta coraggiosa contro la malattia, ci ha lasciati…”.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:10:00 GMT)

Carlo Vanzina - la formula intelligente per fare pensare con le risate : Il mondo del Cinema piange la partenza di Carlo Vanzina. Ed è lutto in tutta Italia. A 67 anni, il regista è morto a Roma dopo una lunga malattia. La conferma della morte è arrivata dalla moglie Lisa e il fratello Enrico, che hanno diffuso un comunicato ufficiale con la triste notizia. “Carlo è morto nella sua amatissima citta' di Roma, dove è nato e cresciuto – si legge nella nota -. Ha affrontato con molto coraggio e lucidita' una malattia. ...

Carlo Vanzina - le reazioni social alla scomparsa : La morte di Carlo Vanzina ha diviso i social network. C'è chi ha restituito il giusto tributo all'artista, ad esempio, un regista che attraverso un cinema semplice ha saputo raccontare l'Italia delle ...

Ascolti tv - vince Miami Beach in ricordo di Carlo Vanzina : Ascolti tv, prime time Il tributo al regista Carlo Vanzina, prematuramente scomparso l’8 luglio, è stato il protagonista della prima serata di Rai1 con il film Miami Beach che ha conquistato il prime time con 2 milioni 392 mila spettatori e il 13.3 di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto 1.461.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 il film Il marito che non ho mai conosciuto ha ottenuto uno share di 8.3 e 1 milione 527 mila ...

Cinema in lutto - morto a Roma il regista Carlo Vanzina : Roma, askanews, - Cinema in lutto per la morte del regista Carlo Vanzina. Aveva 67 anni e combatteva da tempo con la malattia."Era amato da milioni di spettatori - ha scritto la famiglia annunciandone ...

La lettera di Enrico Vanzina al fratello Carlo : "Era il mio miglior amico - un gran signore" : "Per me, Carlo era tutto". Così Enrico Vanzina, in una lettera, riportata dal Messaggero, dedicata al fratello Carlo, morto all'età di 67 anni domenica 8 luglio.Era mio fratello, era il mio migliore amico, era il mio confidente e io il suo, era il mio alter ego nel lavoro. Siamo stati insieme praticamente tutti i giorni della nostra esistenza, prima da piccoli, poi da adolescenti, poi lavorando insieme. Carlo è stato il mio ...