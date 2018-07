Carlo Vanzina - i funerali a Roma : folla di vip da Sorrentino a Berlusconi DIRETTA : Si va affolando la basilica di Santa Maria degli angeli a Roma in piazza della Repubblica, dove alle 11 sono iniziati i funerali del regista Carlo Vanzina , morto due giorni fa all'età di 67 anni. Già ...

Carlo Vanzina - i funerali a Roma in piazza della Repubblica DIRETTA : Si va affolando la basilica di Santa Maria degli angeli a Roma in piazza della Repubblica, dove alle 11 sono in programma i funerali del regista Carlo Vanzina , morto due giorni fa all'età di 67 anni.

Ho trovato il degno erede di Carlo Vanzina. Si chiama Tommaso Paradiso : Carlo Vanzina è morto, lunga vita a Tommaso Paradiso. Questo ho pensato quando ho saputo che il regista di “Sapore di mare” non avrebbe girato più nulla. Sono due ordini di grandezza diversi? Probabile. Ma io non mi rassegno, non voglio considerare irrimediabilmente perduta quell’Italia vacanziera.

Carlo Vanzina - le ultime parole al fratello Enrico prima di morire : 'Stai tranquillo...' : Enrico Vanzina al Messaggero racconta un aneddoto toccante sul fratello Carlo, deceduto ieri a Roma dopo una malattia. 'Pochi giorni prima che la sua malattia peggiorasse, anche se affaticato dalle ...