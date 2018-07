Carlo Benetton morto | era il più giovane dei quattro fratelli fondatori del marchio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 luglio 2018) Èa 74 anni, il piùdeiche negli anni Sessanta fondarono l’omonimod’abbigliamento. L’imprenditore è deceduto nella notte nella sua casa di Treviso in seguito a una malattia che l’aveva colpito pochi mesi fa: nelle ultime settimane le sue condizioni si erano aggravate rapidamente. Nato nel 1943 a Morgano, nel Trevigiano, assieme aiLuciano, Giuliana e Gilberto, aveva trasformato il piccolo laboratorio di maglieria a conduzione familiare di Ponzano Veneto in un brand internazionale. Il successo arrivò grazie ai maglioni di lana colorati, che divennero subito l’emblema della “United Colors of”. Oltre che con i suoi prodotti, il gruppoha conquistato grande notorietà a partire dagli anni Ottanta anche per le sue campagne pubblicitarie “shock” curate dal fotografo Oliviero Toscani. Scatti che hanno fatto scalpore e ...