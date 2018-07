Carabinieri | in caserma piatti a km zero

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - danni anche alla caserma dei Carabinieri : Il nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato il centro di Bologna ha danneggiato anche una caserma dei carabinieri, la “Marconi“, sede della stazione Navile: le forti raffiche di vento hanno sollevato oggetti in aria e grossi rami sono caduti all’interno del cortile della struttura. Un militare intervenuto è scivolato ed è stato trasportato in ospedale per contusioni. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: nubifragio a ...

Roma : Cerimonia di fondazione dell'Arma dei Carabinieri : 204 anni - presso la Caserma Salvo D'acquisto : ... in stretta sinergia con l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, contribuendo al successo di quella "via italiana al peacekeeping" unanimemente apprezzata nel mondo". Dopo la consegna della Medaglia d'...

Grison : «La caserma dei Carabinieri aprirà a settembre» : Ma c'è anche chi ieri al camper de L'Arena ha parlato in merito alla caserma dei carabinieri di «soldi pubblici sprecati», «di «ritardi ingiustificati», adombrando a qualche oscura manovra politica ...

Prefettura - firmato contratto per nuova Caserma Carabinieri di Donnalucata : firmato in Prefettura il contratto di comodato della nuova Caserma dei Carabinieri di Donnalucata, alla presenza del colonnello Federico Reginato

Cecilia Rodriguez immigrata irregolare? Schiaffo a Carabinieri e Matteo Salvini : esce dalla caserma e... : Fa festa, Cecilia Rodriguez , alla faccia dei carabinieri e di Matteo Salvini . Dopo essere stata convocata in caserma a Capri per il permesso di soggiorno scaduto, la sorella di Belen Rodriguez ha ...

Sesso in caserma. Un appuntato dei Carabinieri è indagato a Ravenna per truffa e falso ideologico : Il militare nel frattempo sarebbe stato trasferito, come riferisce la cronaca de Il Resto del Carlino che dà notizia dell'avviso di fine indagine da parte del Pm Cristina D'Aniello. La donna aveva ...