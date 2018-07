Cara ministra Grillo | bene sui vaccini | ora indaghi sui ‘sindacati’ dei medici

ilfattoquotidiano

: Cara Ministra Grillo credo che sia giunto il momento, per come è ridotta la sanità in Campania, di commissariare qu… - rossinigio : Cara Ministra Grillo credo che sia giunto il momento, per come è ridotta la sanità in Campania, di commissariare qu… - Alessan76979399 : @matteosalvinimi Ma non si rende conto che le sue parole sono la nostra forza?a parte che và sul personale della fa… - AngeloBraga2 : Cara Senatrice, forse alla ministra interessano più i voti degli oscurantisti superstiziosi..... Vaccini, la senat… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Sono molto contento che nel nuovo Consiglio dei ministri ci sia sulla sedia di ministro della Salute una giovane medico con cui spero di poter parlare in modo più diretto. Ho la fortuna di averla conosciuta in tempi non sospetti. Giuliada giovane eletta prese il treno per venir ad ascoltare, nel mio studio di Milano, le mie idee sulla sanità ed in particolare di History health. Per ringraziarla della disponibilità mi recai alla Camera a una riunione da lei indetta per parlare di controlli sanitari. Spero non dimentichi in modo da poterla aiutare nel suo difficile compito. Per questo ho deciso di inviarle periodicamente delle lettere attraverso le pagine di questo mio spazio in modo siano pubbliche. Uno dei primi argomenti che ha toccato è stato quello dei. Sono orgoglioso delle sue parole che hanno disgiunto la politica dalla scienza: “La politica non fa scienza, la ...