Caos Brexit in Uk | Boris Johnson e Davis dimessi Ultime notizie | commenti caustici di

Caos Brexit IN UK : BORIS JOHNSON E DAVIS DIMESSI/ Ultime notizie - May “vado avanti” : ma il Governo ‘rischia’ : BREXIT, si dimette ministro DAVIS: "Theresa May troppo arrendevole". Ultime notizie Gran Bretagna, scelto Dominic Raab come suo sostituto: si dimette anche BORIS JOHNSON(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:12:00 GMT)