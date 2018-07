Canottaggio | Europei 2018 | il calendario completo Date | programma | orari e tv

Canottaggio - Europei Junior Gravelines 2018 : il movimento azzurro si conferma ai vertici - tanti talenti pronti al salto di qualità : Gli Europei Junior di Canottaggio, che si sono svolti questo fine settimana a Gravelines (Francia), hanno confermato l’Italia come une delle potenze di questo sport, anche in ambito giovanile. Il bel paese ha conquistato otto medaglie (due ori, cinque argenti e un bronzo), chiudendo così al secondo posto nel medagliere, alle spalle della Repubblica Ceca (tre ori e un argento) e davanti alla Romania (un oro, cinque argenti e un bronzo). Un ...

Canottaggio - Europei junior Gravelines 2018 : otto medaglie per l’Italia - due senza maschile agli YOG : Ottimo bilancio per l’Italia agli Europei junior di Canottaggio: sono arrivate otto medaglie dai 13 equipaggi impegnati, che valgono agli azzurrini il secondo posto complessivo nel medagliere finale. Due ori, cinque argenti ed un bronzo per l’Italia, che qualifica anche il due senza maschile agli YOG di Buenos Aires (ai quali era già qualificato il due senza femminile). Dal comparto maschile arrivano cinque medaglie: oro per il ...

Canottaggio – Europei di Gravelines - dodici equipaggi azzurri superano la prima giornata di eliminatorie : Su tredici equipaggi in gara, ben dodici hanno staccato il pass per il turno successivo agli Europei di Gravelines Al termine della prima giornata di eliminatorie la Nazionale juniores, impegnata agli Europei di Gravelines (Francia), si presenta all’ultimo giorno di gare compatta e con 12 equipaggi (sui 13 iscritti) ancora in corsa: solo il due senza femminile con il terzo posto dei recuperi non accede alle semifinali. Già in finale, ...

Canottaggio - Europei Junior Gravelines 2018 : gli azzurri brillano nelle eliminatorie - sette equipaggi già in finale : Si sono aperti oggi a Gravelines (Francia) gli Europei Junior di Canottaggio. Nella prima giornata di gare si sono svolte le eliminatorie, mentre domani ci saranno le semifinali e le finali che assegneranno le medaglie. L’Italia resta in corsa con dodici equipaggi, l’unico eliminato è stato il due senza femminile di Nadine Agyemang-Heard e Arianna Passini, che chiudono al terzo posto i ripescaggi e sono quindi fuori. Quattro barche accedono ...

Canottaggio - Europei junior Gravelines 2018 : Italia in gara in 13 specialità - con un occhio agli YOG : Provengono da 34 Paesi i 165 equipaggi (per un totale di 490 atleti) che sabato e domenica, nelle acque francesi di Gravelines, si giocheranno i 14 titoli in palio agli Europei junior di Canottaggio. Sarà l’ultima manifestazione che qualificherà degli equipaggi agli YOG di Buenos Aires, in programma ad ottobre. L’Italia ha già qualificato, negli Europei di categoria dello scorso anno, il due senza femminile, mentre in questa rassegna ...