Canoa velocità | i convocati dell’Italia per il raduno in Val Senales | 19 gli azzurri

Canoa velocità - Europei Under23 Auronzo 2018 : Andrea Di Liberto campione nel K1 200 metri - Carlo Tacchini ancora sul podio! : Arrivano due podi per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei under 23 di Canoa velocità, chiusi oggi ad Auronzo di Cadore: oro e titolo continentale di categoria nella distanza sprint del kayak per Andrea Di Liberto, mentre Carlo Tacchini si conferma un fenomeno, centrando l’argento sulla distanza più breve della canadese. Nel K1 200 metri maschile il nuovo campione europeo under 23 è il nostro Andrea Di Liberto, che vince ...

Canoa velocità - Europei Junior e Under23 2018 : Carlo Tacchini trionfa nel C1 1000 metri! Freschi e Beccaro d’argento nel K2 : L’Italia conquista due medaglie agli Europei Junior e Under 23 di Canoa velocità ad Auronzo di Cadore (Belluno). Nella terza giornata di gare sulle acque del lago di Santa Caterina, Carlo Tacchini conquista il titolo nel C1 1000 metri, mentre Tommaso Freschi e Luca Beccaro ottengono l’argento nel K2 1000m. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dalla canadese dove Tacchini rispetta il pronostico e si impone ...

Canoa velocità - Europei Junior e Under23 2018 : grande Italia nella seconda giornata. Dieci equipaggi azzurri volano in finale : L’Italia brilla nella seconda giornata degli Europei Junior e Under 23 di Canoa velocità ad Auronzo di Cadore (Belluno). Sulle acque del lago di Santa Caterina Dieci equipaggi azzurri ottengono il pass diretto per la finale sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri e si aggiungono così alle tre che si erano qualificate ieri. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dagli Under 23 dove volano direttamene in finale Carlo ...

Canoa velocità - Europei Under23 Auronzo 2018 : tre equipaggi azzurri in finale nelle specialità olimpiche : Si chiude con un bilancio positivo la prima giornata di gare degli Europei under 23 di Canoa velocità ad Auronzo di Cadore (Belluno), dove sono andate in scena le batterie sui 1000 ed i 500 metri. L’Italia porta in finale ben tre equipaggi, tutti in specialità olimpiche. Carlo Tacchini non tradisce e nel C1 1000 metri vince a mani basse la batteria in 4’05″023 staccando il pass per la finale, dove probabilmente se la vedrà con ...

Canoa velocità - Europei Under23 Auronzo 2018 : Carlo Tacchini e gli azzurri per le medaglie : Scatteranno domani ad Auronzo di Cadore (in provincia di Belluno), precisamente al Lago di Santa Caterina, gli Europei junior e under 23 di Canoa velocità: per la prima volta la rassegna continentale sbarca in Italia, ed arriveranno in Veneto 689 atleti da 33 Paesi, inclusi i 42 rappresentanti del Bel Paese. Nel tardo pomeriggio di oggi si terrà la cerimonia di apertura ed il portabandiera dell’Italia sarà Carlo Tacchini, che vorrà ...

Canoa velocità - Europei Under23 Auronzo 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da giovedì 28 giugno a domenica 1 luglio si terranno ad Auronzo gli Europei junior e under 23 di Canoa velocità. In quattro giorni di gare verranno assegnati 36 titoli, 10 sui 200 e sui 1000 e ben 16 sui 500 metri. Al momento non è prevista la copertura televisiva dell’evento. Di seguito il programma completo della rassegna. Giovedì 28 giugno ore 09.00-11.40 Batterie junior e under 23 1000 m ore 11.50-12.30 Batterie junior 500 m ore ...

Canoa velocità - Giochi del Mediterraneo 2018 : due medaglie di legno per gli azzurri - nessun podio italiano : Non ha portato benefici al medagliere italiano dei Giochi del Mediterraneo la Canoa velocità: nelle finali odierne due quarti posti sono stati i migliori risultati degli azzurri. Negli altri tre atti conclusivi sono arrivati un quinto, un sesto, ed un ottavo posto per gli atleti italiani impegnati, che non hanno colto podi. Nel K1 200 metri maschile Manfredi Rizza si è classificato quarto in 34″912 nella gara vinta dall’iberico ...

Canoa velocità - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutte in finale le cinque imbarcazioni azzurre : Iniziano bene i Giochi del Mediterraneo per la spedizione azzurra della Canoa velocità in Spagna: a Tarragona l’Italia ha piazzato un equipaggio in ognuna delle cinque finali che domani assegneranno le medaglie. In quattro casi sono bastate le batterie, mentre Irene Burgo è stata costretta a passare dalla semifinale. Nel K1 500 metri femminile Irene Burgo, dopo il quinto posto nella prima batteria in 1’58″754, ha vinto la ...

Canoa velocità - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna) sarà il kayak l’unico protagonista delle gare di Canoa velocità. In questo evento non si disputeranno infatti le competizioni sulla canadese, ma si assegneranno cinque titoli tutti nel kayak: K1 500m maschile e femminile, K1 200m maschile e femminile e K2 500m maschile. Saranno sei gli azzurri che proveranno a lasciare un segno in Spagna (clicca qui per l’elenco completo dei convocati). Il ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : sui 5000 metri Carlo Tacchini di bronzo - settimo Samuele Burgo : Si sono conclusi con le gare distance sui 5000 metri gli Europei di Canoa velocità, andati in scena a Belgrado, in Serbia: nel C1 maschile è arrivata la medaglia di bronzo di Carlo Tacchini, mentre Samuele Burgo si è classificato settimo nel K1 maschile. Irene Burgo si è invece ritirata nel K1 femminile. L’Italia ha chiuso con due ori nella paraCanoa e due bronzi nella Canoa. Nel C1 5000 metri maschile si è confermato campione europeo il ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 10 giugno. BRONZO TACCHINI! Secondo podio per l'azzurro nel C1 5000 : ...Fernando Pimenta a 0.995 11.21 Tocca ora al K1 maschile 11.14 L'Ungheria si conferma campione con la coppia formata da Virág Balla e Kincsö Takács che va a realizzare anche un nuovo record del mondo ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : Carlo Tacchini medaglia di bronzo nel C1 5000 metri : Nuovo podio per Carlo Tacchini agli Europei di Canoa velocità in corso a Belgrado: il poliziotto verbanese si classifica terzo nel C1 5000 metri maschile. Il crono dell’azzurro è di 23’11″35 e gli vale una bella medaglia di bronzo, che va a fare il paio con quella conquistata nel C1 1000 metri. Si conferma campione europeo sui 5000 il tedesco Sebastian Brendel, che copre il percorso in 22’51″01, mentre alla piazza ...

