Call center | 2mila euro se sei cartomante

Taranto - Call center cerca operatore cartomante : “Stipendio di 2mila euro al mese” : A denunciarlo la CGIL di Taranto: "Abbiamo individuato una offerta di lavoro che lascia senza parole: un call center cerca lavoratori esperti in cartomanzia dichiarando di sottoporre il contratto nazionale di riferimento, ma con un compenso addirittura più alto".Continua a leggere

Come risalire all’identità degli odiosi Call center : servizio AGCOM disponibile : I call center si fanno di giorno in giorno più odiosi: sfidiamo chiunque ad affermare il contrario. Quante volte al giorno venite inopportunamente infastiditi da un numero imprecisate di telefonate provenienti da numerazioni con prefisso 02 o 06, che potrebbero anche non chiamare da Milano e Roma (non sarebbe il primo caso di telefonate provenienti dall'Europa orientale, e veicolate da numerazioni nazionali)? Per scoprire chi si cela dietro ...

Google Duplex è in fase di test - anche nei Call center - ma suscita problemi di natura etica : Google Duplex, l’intelligenza artificiale pensato come estensione di Google Assistant che può automatizzare le chiamate telefoniche, è in fase di test in ambito business negli […] L'articolo Google Duplex è in fase di test, anche nei call center, ma suscita problemi di natura etica proviene da TuttoAndroid.

Presto dai Call center potrebbe risponderci una macchina : Il momento in cui chiameremo un'azienda, alzerà la cornetta un call center e risponderà un software è molto più vicino di quanto pensassimo. O almeno è questo l'indizio che arriva da un rivelazione di The Information. “Alcune grandi società” stanno testando Duplex, la tecnologia di Google che permette a una macchina di conversare con gli umani, dando ...

Agcom - arriva lo strumento contro i Call center molesti/ Ultime notizie : come rintracciare i numeri sospetti : Agcom, arriva lo strumento contro i call center molesti: ecco come scoprire le informazioni sul numero di chi ci chiama ed evitare eventuali truffe telefoniche.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:39:00 GMT)

AGCOM : un nuovo strumento pensato per identificare i Call center : E’ capitato a tutti di ricevere chiamate indesiderate da parte di operatori che, spacciandosi per aziende importanti, promettono offerte imperdibili in grado di far risparmiare su ogni genere di utenza, dalle bollette dell’energia elettrica e del gas al telefono. Spesso e volentieri, tuttavia, si tratta dei soliti e fastidiosi call center che hanno come unico scopo quello di tempestare di chiamate persone in tutta Italia attraverso ...

Il numero che ti assilla con le telefonate è di un Call center? Ecco come scoprirlo : È appena nato uno strumento online che promette di fare la felicità (e tutelare la privacy) di molti italiani. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha presentato un nuovo servizio nato per combattere il problema delle chiamate indesiderate a scopo commerciale da parte dei call center. In un’apposita area del sito di Agcom, gli utenti potranno ora verificare se il numero che li sta chiamando (o ha appena chiamato) appartenga ...

Call center “molesti” - la tutela passa anche dal nuovo strumento dell’AGCOM : All'interno del portale AGCOM si può interpellare alla bisogna il Registro degli Operatori di Comunicazione, un elenco che raccoglie i Call center L'articolo Call center “molesti”, la tutela passa anche dal nuovo strumento dell’AGCOM proviene da TuttoAndroid.

Call center : contratto collettivo obbligatorio per tutto il settore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Call center assume 150 telefonisti : non si presenta nessun candidato : ... purtroppo, diminuire le possibilità di inserimento del mondo del lavoro. Ma può anche succedere che ci sia un'azienda pronta ad assumere nella sua sala Call-center di Mestrino 150 operatori, anche ...

Genova - stop a Call center e kebab nel centro storico/ “Operazione decoro” : guerra ai negozi ‘etnici’ : Genova, operazione decoro: il Comune dice stop a kebab, call center e money transfer, la misura anti-negozi etnici per salvaguardare il centro storico patrimonio dell'Unesco(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:43:00 GMT)

Italia : Genova vieta kebab e Call center in centro storico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Genova - vietati kebab e Call center nel centro storico : Genova, vietati kebab e call center nel centro storico Genova, vietati kebab e call center nel centro storico Continua a leggere L'articolo Genova, vietati kebab e call center nel centro storico proviene da NewsGo.

Genova - vietati kebab e Call center nel centro storico : Genova, vietati kebab e call center nel centro storico Genova, vietati kebab e call center nel centro storico Continua a leggere L'articolo Genova, vietati kebab e call center nel centro storico proviene da NewsGo.