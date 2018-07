Calendario Serie BKT 2018-2019 | il sorteggio si terrà il 31 luglio a Cosenza

Serie B : a Cosenza il sorteggio del Calendario : Il sorteggio del calendario di Serie B si terrà a fine mese a Cosenza alla presenza dei vertici della Lega Calcio di categoria. Lo rende noto il Comune di Cosenza. “Lo ha reso noto il sindaco Mario Occhiuto. “La Serie B – ha dichiarato Occhiuto – inizia da Cosenza. Con il presidente della Lega B, Mauro Balata, e il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, stiamo lavorando per poter ospitare il primo atto ...

Amichevoli estive Serie A 2018 : Calendario - date e risultati : La Serie A 2018/19 è pronta per ricominciare e gli affari del calciomercato stanno creando tante interesse attorno alle grandi e piccole squadre. La Juventus, campione d’Italia, sarà sempre la squadra da battere, a maggior ragione se dovesse arrivare a Torino una stella del firmamento mondiale come Cristiano Ronaldo. Roma, Napoli e Inter, sulla carta, le principali avversarie. Le neo promosse Empoli, Parma e Frosinone si rafforzeranno per ...

Calendario ritiri Serie A 2018-2019 : Juventus, Inter, Milan e Napoli si ritrovano lunedì, 9 luglio, un giorno prima la Roma. Vacanze più lunghe per la Lazio, in raduno dall'11 luglio. L'articolo Calendario ritiri Serie A 2018-2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Annunciata la data della première di American Horror Story 8 e delle altre serie FX : il Calendario completo : Annunciata la data della première di American Horror Srory 8 pochi giorni dopo la conferma del crossover tra Murder House e Coven. I fan della saga antologica firmata da Ryan Murphy non potrebbero essere più felici soprattutto alla luce del fatto che la serie tornerà per la sua ottava stagione molto presto "Tra non molto tempo”. Così recita la didascalia postata sul profilo ufficiale della serie proprio qualche ora fa dopo l'annuncio, da ...

Serie A 2018-2019 : il Calendario dei ritiri e delle amichevoli : ATALANTA Ritrovo il 4 luglio al Centro Bertolotti di Zingonia, poi partenza per il ritiro pre-campionato di Rovetta-Bratto. 8 luglio ATALANTA- Rappresentativa della Valseriana , selezione di ...

Serie BKT 2018-2019 | Calendario - date - tutte le partite della serie cadetta : Arriva il nuovo nome della serie B. Per quel che riguarda il Calendario si partirà sabato 25 agosto, con l’open day venerdì 24, con l’ultima giornata che si giocherà invece sabato 11 maggio 2019...

Calendario Serie A 2018-2019 | Date - soste - turni infrasettimanali - anticipi e posticipi : Le Date sono ufficiali: dopo un'estate di rara tristezza per i calciofili italiani a causa dell'assenza degli azzurri ai Mondiali in Russia, il campionato di Serie A 2018/2019 prenderà il via domenica 19 agosto. Una...

Il Calendario della Serie A 2018/2019 : si gioca anche a Natale : Il calcio anche il giorno di Santo Stefano. È la novità più importante tra quelle previste dal calendario della Serie A della stagione 2018-2019, appena pubblicato dalla Lega Calcio. Si comincia il 19 ...

Calendario Serie A 2018-2019 : le date di inizio e fine. Si gioca anche a Santo Stefano! : La Lega Serie A, nella giornata odierna, ha comunicato le date del prossimo campionato di Serie A 2018-2019, stabilendo i turni infrasettimanali e le soste per gli incontri della Nazionale. Il primo turno è fissato il 19 agosto e l’ultimo è previsto per il 26 maggio. Tre turni infrasettimanali, tra cui la novità “Boxing Day” del 26 dicembre a Santo Stefano, prendendo spunto dalla Premier League. Poi quattro soste per i match ...

Serie A - la Lega dirama il Calendario : il 19 agosto scatta il campionato : Serie A al via il 19 agosto : la Lega di Serie A ha ufficializzato le date per la prossima stagione , confermando il via al massimo campionato alla terza settimana di agosto. L'ultima giornata è ...

Serie A - ecco il Calendario : si inizia il 19 agosto : ROMA - Serie A al via il 19 agosto: la Lega di Serie A ha ufficializzato le date per la prossima stagione, confermando il via al massimo campionato alla terza settimana di agosto. L'ultima giornata è ...

Frosinone-Palermo - Finale Playoff Serie B 2018 : date - programma - Calendario - orari e tv. In palio la promozione in Serie A : Palermo-Frosinone sarà la Finale dei Playoff di Serie B. Il doppio confronto, che si giocherà in andata e ritorno, metterà in palio l’ultima promozione per la Serie A 2019. I siciliani hanno eliminato il Venezia in semiFinale mentre i laziali hanno faticato parecchio per avere la meglio sul Cittadella con un doppio pareggio. Ora il confronto Finale che vale un posto al sole. Il Palermo giocherà il match d’andata in casa mercoledì 13 ...