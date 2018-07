Calendario Eurolega Basket 2018-2019 | le date | gli orari e tutte le partite dell’Olimpia

oasport

(Di martedì 10 luglio 2018) Ildell’è stato reso noto. Tra le 16 squadre partecipanti c’è ovviamente anche l’Olimpia Milano, forte della sua licenza pluriennale. La squadra di Simone Pianigiani proverà per l’ennesima volta a ritrovare l’accesso ai playoff, che manca dal 2014. Le ultime due stagioni, le prime con l’attuale format, hanno visto Milano mai in corsa, finita prima ultima e poi penultima in regular season. La nuova stagione dell’Olimpia Milano comincerà giovedì 11 ottobre in trasferta, contro i montenegrini del Buducnost Podgorica. Poi, mercoledì 17, sarà la volta del debutto casalingo contro il Real Madrid. L’ultimo turno della stagione regolare è in programma 4 e 5 aprile. Poi, conancora da definire, i playoff e la Final Four, che si terrà a maggio a Vitoria, in Spagna. Ildell’Olimpia Milano ...