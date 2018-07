Caldo | senza aria condizionata il cervello va il tilt | lo dice la scienza

meteoweb.eu

: Ma un'estate senza il caldo e la puzza di sudore sarebbe perfetta - smokearry : Ma un'estate senza il caldo e la puzza di sudore sarebbe perfetta - 1979Moma : Estate caldo e voglia di cucinare zero? Provate questi CLUB SANDWICH per cena o per una merenda sfiziosa senza sbat… - anar_chicco : @ultraviolet29 Guarda, ero al concorso il giorno della neve, ora sono terrorizzata dalla prova (31 luglio), per il… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Uno studio condotto dai ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicato su un numero speciale di “Plos Medicine”, dedicato all’impatto dei cambiamenti climatici sulla Salute, fornisce “la prima prova dei danni cognitivi che le alte temperature indoor possono produrre durante le ondate di calore“, spiegano gli autori. Jose Guillermo Cedeño-Laurent e colleghi hanno studiato i dormitori studenteschi per mezzo di un esperimento condotto a Boston nell’estate del 2016 – considerata “la più calda degli ultimi 2 secoli” – su 44 studenti sani e giovani, poco più che ventenni o poco meno: 24 vivevano in edifici dotati di climatizzatore, gli altri 20 alloggiavano in palazzi privi di. Le stanze in cui riposavano sono state attrezzate con rilevatori della temperatura e dei livelli di anidride ...