Calciomercato Spal | Strefezza alla Cremonese Mastrilli al Teramo

Calciomercato Spal - nel mirino l'attaccante Moncini : FERRARA - Da ieri si suda a Tarvisio, dove Semplici ha diretto la prima doppia seduta della stagione. Un copione che i biancoazzurri ripeteranno anche oggi, con la truppa impegnata al mattino sulla ...

Calciomercato Spal - Djourou e Matavz restano nel mirino : FERRARA - Con l'arrivo di Valoti la Spal ha chiuso una tessera importante di un mosaico dove la partenza di Grassi aveva lasciato un bel vuoto. Il mercato Spallino però è lungi dall'essere terminato: ...

Calciomercato : ecco il nuovo portiere della Spal : Il Torino ha rinnovato il contratto del portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic fino al 30 giugno 2021, per poi cederlo in prestito secco alla Spal fino al termine della stagione. Ad annunciare l’operazione, attraverso il proprio sito, è lo stesso club granata. L’estremo difensore, fratello del più famoso centrocampista della Lazio Sergej, è considerato una promessa. Al Toro, la scorsa stagione, tanta panchina, ma anche qualche ...

Calciomercato Torino - ceduto Milinkovic-Savic alla Spal : Torino - Il Torino ha ceduto in prestito annuale il portiere Vanja Milinkovic-Savic alla Spal. Il ragazzo, classe 1997, è cresciuto nelle giovanili del Vojvodina , dove ha debuttato in prima squadra, ...

Calciomercato Spal : preso Valoti dall’Hellas Verona : Mattia Valoti è un nuovo giocatore della Spal. Il centrocampista classe 1993 arriva dall’Hellas Verona “in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni”, fa sapere in una nota la società emiliana. Nell’ultimo campionato di Serie A il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Milan ha collezionato 26 presenze segnando 3 reti.L'articolo Calciomercato Spal: preso Valoti dall’Hellas Verona sembra ...

Calciomercato Atalanta - preso Varnier dal Cittadella. Vanja Milinkovic-Savic alla Spal : Si muove il Calciomercato di Serie A. L'Atalanta, in particolare, continua a lavorare sui giovani. Dopo aver già preso Bettella dall'Inter, Reca dal Wisla Plock e Tumminello dalla Roma, la società ...

Calciomercato Spal : arriva Dickmann in prestito dal Novara : La Spal comunica di aver acquisito dal Novara a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto a determinate condizioni, Lorenzo Dickmann. Il laterale ha firmato col club biancazzurro un contratto di 4 anni con opzione per il quinto. Il neo giocatore Spallino, classe 1996, ha collezionato 125 presenze con la maglia del Novara in cinque stagioni (quattro campionati in Serie B e uno in Lega Pro) con all’attivo 6 reti. Inoltre ha vestito le ...

Calciomercato Spal - per il centrocampo idea Coronado : FERRARA - Un innesto per reparto, questo è il piano di Davide Vagnati . Per la porta si continua a bussare Vanja Milinkovic-Savic , 21, , per l'attacco Leandre Tawamba , 29, rimane l'obiettivo più ...

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...

Manolas all'Inter?/ Calciomercato Roma - Spalletti sfida il Chelsea per il difensore greco : Manolas all'Inter? Calciomercato Roma, ultime notizie: Luciano Spalletti punta il difensore greco, da battere la concorrenza del Chelsea di Maurizio Sarri(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:38:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Nainggolan è il calciatore che ci mancava' : E due anni dopo tornerà ad allenarlo: Luciano Spalletti, in esclusiva su Sky Sport, ha commentato l'arrivo del centrocampista belga appena sbarcato a Milano. Dopo le visite mediche, Radja sarà ...

Calciomercato Spal - Dickmann dice sì. Si punta Djourou : FERRARA - La Spal vuole smaltire in fretta la cocente delusione per l'epilogo della vicenda Grassi, riscattato ma poi controriscattato dal Napoli : il ds Davide Vagnati vuole annunciare prima ...

MALCOM ALL'INTER/ Calciomercato - è l’esterno giusto per Spalletti : i numeri della passata stagione : MALCOM ALL'INTER, Calciomercato: ci siamo. Affare ormai definito, prestito oneroso da sette milioni di euro e trenta per il riscatto da considerarsi obbligatorio. Altro colpo per Spalletti.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:05:00 GMT)