Calciomercato Sampdoria | ecco portiere | terzino sinistro ed attaccante ...

Calciomercato Sampdoria - offerta allettante dalla Cina per Zapata : già individuato il sostituto. E in difesa… : La società del presidente Ferrero ha individuato in Defrel il sostituto di Zapata, nel caso in cui l’attaccante colombiano si trasferisca in Cina Entrate e uscite, sliding doors in casa Sampdoria dove Ferrero e i suoi collaboratori lavorano per definire la rosa da affidare a Giampaolo. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Nelle ultime ore, il club blucerchiato ha ricevuto un’offerta dallo Jiangsu Suning per Duvan Zapata, sul piatto ...

Calciomercato Sampdoria - si tratta Defrel : Jiangsu su Zapata : Obiettivo numero uno per l'attacco della prossima stagione, la S ampdoria ha deciso di puntare tutto su Grégoire Defrel , classe 1991 di proprietà della Roma. La società blucerchiata sta trattando per ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero alza la voce : attacco al Palermo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Giampaolo, nel frattempo il presidente Ferrero ha deciso di alzare la voce nel mirino il Palermo come riportato ad il Secolo XIX: “Mi arrabbio perché La Gumina mi è stato segnalato da Osti tre mesi fa quando quasi nessuno lo conosceva, allora abbiamo preso i primi contatti con il Palermo e sembrava non ...

Calciomercato Sampdoria - il sostituto di Torreira e l’attaccante per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria non sta a guardare, il club blucerchiato lavora intensamente sul mercato per rinforzare la squadra da consegnare al tecnico Giampaolo. Per l’attacco il nome più caldo è quello di Defrel del Roma, il problema principale fino al momento è rappresentato dall’ingaggio dell’ex Sassuolo. Entro le prossime ore Torreira diventerà un calciatore dell’Arsenal e la Sampdoria ha già ...

Calciomercato Sampdoria - beffa atroce per la società blucerchiata : sfuma un’operazione ai dettagli : L’Empoli ha soffiato La Gumina alla Sampdoria, l’attaccante del Palermo alla fine ha scelto il club toscano: trattativa chiusa per nove milioni a titolo definitivo Niente da fare per la Sampdoria, nella corsa a La Gumina è l’Empoli a spuntarla, soffiando il giocatore ai blucerchiati. Il club toscano ha sfruttato i tentennamenti del giocatore, convincendolo a sposare il proprio progetto. L’attaccante classe ’96 ...

Calciomercato Salernitana - Palumbo in prestito dalla Sampdoria : SALERNO - Un'entrata e un'uscita, per il mercato della Salernitana . Il club campano ha infatti annunciato "di aver raggiunto l'accordo con l'U.C. Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo ...

Calciomercato Inter - si prova a definire uno scambio con la Sampdoria : Calciomercato Inter – Inter veramente attivissima nella sessione estiva di Calciomercato, dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez è stata chiusa la trattativa per Radja Nainggolan, il prossimo obiettivo sarà quello di regalare al tecnico Luciano Spalletti un nuovo terzino destro. Secondo quanto riporta la ‘rosea’ potrebbe tornare di moda il nome di Bereszynski della Sampdoria, ma solo a una condizione. Si ...

Calciomercato Sampdoria : preso Jankto : Jankto è un nuovo giocatore della Sampdoria: oggi effettuerà le visite mediche a Genova. Nel pomeriggio si unirà ai nuovi compagni che hanno iniziato il pre ritiro a Bogliasco. Il centrocampista è stato pagato 15 milioni all’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto più una percentuale sulla rivendita. Un giocatore di qualità per il centrocampo di Marco Giampaolo.L'articolo Calciomercato Sampdoria: preso Jankto ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per l’arrivo di Jankto : domani programmate le visite mediche : Nella giornata di domani il giocatore sosterrà le visite mediche a Genova, dopodiché firmerà il nuovo contratto con la Sampdoria E’ fatta per il passaggio di Jakub Jankto dall’Udinese alla Sampdoria, il giocatore ceco è in viaggio in queste ore verso Genova insieme al suo agente Riso, dove domani sosterrà le visite mediche con il club blucerchiato. Tutto fatto tra le parti, con il calciatore classe ’96 che si trasferirà ...

Calciomercato Udinese - Jankto ceduto alla Sampdoria : pioggia di milioni per il club bianconero : La società del presidente Pozzo ha definito la cessione di Jankto alla Sampdoria, ricevendo in cambio un tesoretto di quindici milioni di euro Operazione ormai in dirittura d’arrivo tra la Sampdoria e l’Udinese, il club bianconero ha accettato l’offerta di quindici milioni presentata per Jankto, dando il via libera per le visite mediche, che dovrebbero avvenire venerdì. pioggia di denaro dunque per la famiglia Pozzo, che ...

Calciomercato Sampdoria - l’Empoli irrompe su un obiettivo doriano : la situazione : L’Empoli ha incontrato l’agente di La Gumina, attaccante del Palermo seguito anche dalla Sampdoria, che mantiene al momento il gradimento del giocatore Non è ancora chiusa la trattativa tra la Sampdoria e Antonino La Gumina, il club blucerchiato continua a trattare con il Palermo l’acquisto del giocatore classe ’96, su cui nelle ultime ore si è inserito anche l’Empoli. Il club toscano ha incontrato ...

Calciomercato Sampdoria - non solo La Gumina : scatto anche per il centrocampo : Calciomercato Sampdoria – E’ una Sampdoria attivissima quella che si avvicina alla prossima stagione del campionato di Serie A, la dirigenza blucerchiata è al lavoro con l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Giampaolo. Ad un passo l’attaccante La Gumina del Palermo mentre nella notte importante passo in avanti anche per Jankto dell’Udinese. Intesa con il club bianconero raggiunta per un ...

Calciomercato Sampdoria - Pecini lascia il club : GENOVA - Riccardo Pecini saluta Genova, sponda blucerchiata: l'ex capo scout e ds del settore giovanile della Sampdoria viene salutato con questo messaggio dal club: "Il presidente Massimo Ferrero e ...