: ?? E' ufficiale: Cristiano #Ronaldo va alla #Juventus per 105 milioni di euro - repubblica : ?? E' ufficiale: Cristiano #Ronaldo va alla #Juventus per 105 milioni di euro - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo alla Juventus è tutto vero! ?? Al Real Madrid andranno 105 milioni, si attende solo l'annuncio! ??… - Eurosport_IT : Annuncio UFFICIALE del Real Madrid: Cristiano Ronaldo dà l'addio e firma un quadriennale con la Juventus! ????… -

è un giocatorentus. La trattativa si è perfezionata nel pomeriggio. L'ufficialità arriva con un comunicato del Real Madrid che precisa come sia stato proprio l' asso portoghese, considerato il miglior giocatore al mondo, a manifestare la volontà di trasferirsi a Torino. L'ultimo tassello era il prezzo del cartellino (laaveva da tempo un accordo col giocatore per un ingaggio da 31mln netti a stagione per 4 anni). Accettata da Florentino Perez,presidente Real, un'offerta di 105mln.(Di martedì 10 luglio 2018)