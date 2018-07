notizie.tiscali

: Calabria, squalo a pochi passi dalla riva: paura tra i bagnanti #ReggioCalabria - MediasetTgcom24 : Calabria, squalo a pochi passi dalla riva: paura tra i bagnanti #ReggioCalabria - SylvieTropez : Grande Squalo in mezzo ai bagnanti fin sulla Riva in una spiaggia della Calabria - ValeriaDL_83 : Reggio Calabria mica tanto, visto che era Sibari. Se invece volevate riferivi a quell'altra creatura effettivament… -

(Di martedì 10 luglio 2018)tra ia Sibari, in provincia di Cosenza. Unosi è avvicinato ametri, suscitando allarme tra le persone presenti in spiaggia. I bagnini hanno provveduto a far ...