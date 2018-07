Cade mentre pulisce l' ascensore in un palazzo | morto un 21enne

Milano - dramma alla mostra di Bonalumi : l'allievo Cade dalla scala mentre allestisce un'opera e muore : Poche ore prima della tragedia, sorrideva e scherzava con gli operai impegnati a portare scatoloni e pesi su per le scale di Palazzo Reale. Lui, che avrebbe potuto dire a un qualsiasi aiutante più ...

Cade da una scala mentre lavora a Palazzo Reale a Milano : morto : Milano, 9 lug., askanews, - Un lavoratore di 69 anni è morto questa mattina dopo essere caduto da una scala mentre stava lavorando all'interno di Palazzo Reale a Milano. Ne hanno dato notizia i ...

Montevarchi - bimbo di 2 anni Cade dal tavolo mentre gioca : ricoverato in rianimazione : Momenti drammatici nella serata di martedì in un'abitazione di Montevarchi dove il piccolo è caduto improvvisamente dal tavolo della cucina mentre giocava rimanendo esanime a terra. Trasportato al Meyer di Firenze in elicottero con un grave trauma cranico.Continua a leggere

Bambina di 9 mesi Cade dal letto dei genitori mentre dorme : morta sul colpo : cade dal letto durante il sonnellino, la bimba di 9 mesi muore sul colpo. Un vero dramma quello che si è consumato in un appartamento di Leung Shui, nel Distretto di Tuen Mun, a...

Cade mentre gioca con gli amici e scopre di avere il cancro : Marcus muore a 12 anni dopo 2 di agonia : Bambino di 3 mesi affetto da cancro rarissimo, nel mondo solo 88 persone ne hanno sofferto Il ragazzo è morto a 12 anni, dopo aver combattuto per 2 il cancro. dopo essersi fatto male mentre giocava ...

Cade dalla bici mentre passeggia - muore un giovane di 24 anni : Non ce l'ha fatta Rocco Perrino , il giovane di 24 anni di Poggiomarino. E' deceduto questa mattina all'ospedale di Nocera Inferiore. Era stato ricoverato in rianimazione dopo il malore improvviso che ...

Cade su un cancello mentre raccoglie ciliegie e l’inferriata s’infila nel braccio : operato 13enne : Riuscito l’intervento effettuato nella serata di ieri su un 13enne caduto da un albero su un cancello mentre raccoglieva ciliegie. L’incidente è avvenuto ieri a Savigliano, nel Cuneese. I vigili del fuoco sono riusciti a tagliare parte della cancellata sul posto, ma non hanno potuto estrarla completamente dal braccio destro del ragazzino. E’ stata successivamente l’equipe del professor Antonio Andreacchio, primario di ...

Cade dalla tettoia mentre ripara lo stendibiancheria : 45enne morto sul colpo : Caduta mortale da un’altezza di quattro metri per un uomo di San Salvo salito stamani su una tettoia in vetroresina, che ha ceduto sotto il suo peso, per riparare una carrucola stendibiancheria. L’incidente è avvenuto in uno stabile di via Monte Grappa. La vittima, di 45 anni, è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'articolo Cade dalla tettoia mentre ripara lo stendibiancheria: 45enne morto sul ...

Cade topo in testa mentre la maestra fa lezione - derattizzazione scuola in corso : 1 Nubifragio nel bolognese, a Calderara scoperchiata la tribuna del centro sportivo 2 Via Indipendenza: 'Se chiami la Polizia sei morto', rapinato alla fermata del bus 3 Pesce maleodorante in negozio, ...

Torino - si fa un selfie mentre salta una cascata e Cade in un torrente : muore ventenne : Forse stava scattandosi un selfie il giovane ventenne morto questo pomeriggio ad Almese, dopo essere caduto in un torrente in località Goja del Pis, dove il fiume crea una cascata con un laghetto al ...

Pisa - bimbo di due mesi Cade dalle braccia del padre mentre lo culla e muore in ospedale : È morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale a Pisa un bimbo di due mesi giunto al pronto soccorso dopo essere caduto mentre il padre lo cullava per farlo addormentare. L'episodio...