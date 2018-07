Burberry chiama Vivienne Westwood

Burberry chiama Westwood : così lo stile british ci farà (doppiamente) sognare : Riccardo Tisci non è nuovo a idee del genere. Ricordate quando, direttore creativo di Givenchy, per la campagna pubblicitaria Autunno/Inverno 2015-16 chiamò Donatella Versace come testimonial? Fu il primo caso di una stilista che metteva la faccia, per così dire, nella pubblicità di una griffe che non era la sua. Subentrato a Christopher Bailey alla guida di Burberry il 12 marzo scorso, Tisci non ha aspettato molto prima di imprimere la sua ...