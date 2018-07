http://feedproxy.goo

: Bugatti to reveal $6 million supercar - CNNMoney : Bugatti to reveal $6 million supercar - giannifioreGF : Bugatti Divo: supercar da 6 milioni di dollari debutterà il 24 agosto: Bugatti Divo è la… - melton2388 : Bugatti to reveal $6 million supercar -

(Di martedì 10 luglio 2018)è la nuovada 6disu cui sta lavorando il produttore francese. Dunque, costerà il doppio dell’attuale Chiron di cui prenderà il posto, la nuovasarà più agile, leggera e persino più rara della Chiron.: l’auto da 6diChiron, l’unico modello attuale della, è alimentato da un motore a 16 cilindri turbo e ha una velocità massima di 380 km/ora limitata elettronicamente per preservare meccanica e pneumatici.Chiron – (C) Norbert Aepli, Switzerland Simulazioni al computer stimano che la velocità raggiungibile sia di almeno 470Km/h e il nuovo progetto, laavrà in gran parte la stessa ingegneria della Chiron ma con alcune regolazioni e un nuovo corpo. La società francese di proprietà del Gruppo Volkswagen non ha dichiarato ancora che laavrà velocità maggiore, ma ...