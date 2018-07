Buffon già re di Parigi | accende un fumogeno e fa festa con gli ultras

PSG - Buffon allo scoperto : “Sento un’energia unica. CR7 alla Juve? Sarei felice…” : Buffon allo scoperto– Gigi Buffon, intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione al popolo parigino ha descritto le sue emozioni e le sue sensazioni dopo 17 anni di Juventus. Queste le sue parole: “Sono estremamente eccitato da questa nuova avventura. C’è un’energia particolare, che ho avvertito sin da subito, non so se per […] L'articolo PSG, Buffon allo scoperto: “Sento un’energia unica. CR7 ...

Gianluigi Buffon squalificato tre giornate per l'espulsione in Real Madrid-Juventus : Tre partite di stop nelle competizioni Uefa per Gianluigi Buffon. È la sanzione comminata per l'espulsione in Real Madrid-Juventus dell'11 aprile scorso e per le successive dichiarazioni sull'arbitro Oliver, definito dal portiere un uomo "con l'immondizia al posto del cuore". Il provvedimento è stato deciso dall'organo di Controllo, Etica e Disciplina della federazione calcistica europea, e farà saltare a Buffon la prima ...

Buffon a un passo dal PSG : l'ufficialità può arrivare già questa settimana : Gianluigi Buffon sarà il prossimo portiere del Paris Saint-Germain . L'affare è in dirittura d'arrivo, come riporta Sky Sport tra oggi e domani l'entourage del portiere classe 1978 limerà i dettagli con il club francese, l'annuncio dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. Dopo aver detto addio alla Juventus ...

Lacrime - pioggia - tuoni e rimpianti per Buffon : Questo è il calcio. Un grande sentimento popolare. L'ultima di Gigi Buffon con la maglia della Juventus si trasforma in un immenso abbraccio collettivo, lo stadio strapieno, occhi e cuori e pianti e (già) rimpianti solo per lui, per il portiere che lascia la porta bianconera dopo 17 anni, 6111 giorni. Ci sono le Lacrime, ma anche la pioggia e i tuoni, ci sono Ilaria D'Amico con i figli, Andrea Agnelli e Beppe Marotta e Nedved. Gigi ...

Buffon - la Roma omaggia il portiere della Juventus : 'Un onore affrontarti come avversario' : 'In questi 17 anni di Juventus abbiamo avuto l'onore di affrontarti come avversario. Goditi l'ultima partita in Serie A e in bocca al lupo per il prossimo capitolo della tua incredibile carriera!'. ...

Buffon in lacrime per l'ultimo match - lo Stadium è una bolgia : L'ultima partita da giocatore bianconero. Momenti indimenticabili per Gigi Buffon che oggi ha salutato l'Allianz Stadium dopo l'addio annunciato alla Juventus. Applausi e striscioni dagli spalti, ...