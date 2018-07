Bruxelles salvi gli elefanti | è ora di imporre il divieto sul commercio di

Matteo Salvini a Pontida : "Gli zero virgola di Bruxelles per me valgono zero - vogliamo cancellare la riforma Fornero" : "Se per fare stare meglio la nostra gente dovrò ignorare uno zero virgola imposto da Bruxelles per meno quello zero virgola vale meno di zero". Dal palco di Pontida, dove campeggia il logo della Lega con la scritta 'Salvini premier", Matteo Salvini rilancia la battaglia contro i vincoli europei sui conti pubblici e si dice pronto a ignorarli: l'obiettivo, imprescindibile, è cancellare la riforma Fornero e abbassare le tasse."Noi ci ...