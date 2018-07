Brexit soft | il governo inglese perde i pezzi | l’addio di Boris il rosso e non solo

vanityfair

(Di martedì 10 luglio 2018) C’è una parola che nel vocabolario dei conservatori più conservatori britannici non vuole entrare. È. Morbido. Non la vogliono vedere accanto alla parola che hanno fatto entrare due anni fa nel vocabolario di sua maestà:all’Unione Europea non può avvenire, per parte del partito Tory, nella maniera morbida in cui l’ha intesa Theresa May e par questo, uno alla volta, stanno lasciando i componenti del suo. Il primo è stato David Davis, ministro proprio per lae poi l’ha seguito il ministro degli EsteriJohnson. Nessuno dei due approva il piano per il negoziato sull’uscita dall’Unione Europea proposto dalla premier. Il piano sembrava essere stato approvato, evidentemente una vittoria di Pirro se ci sono voluti due anni per farlo e due giorni per farlo cadere come ha fatto notare il leader laburista Jeremy Corbyn. Pare addirittura che i ministri ...