BRETT KAVANAUGH | CHI E' ? Il giudice cattolico scelto da Trump alla Corte Suprema degli

Trump sceglie BRETT M. Kavanaugh per la Corte Suprema. Un giudice conservatore al posto di Kennedy : Bush Kavanaugh è molto connesso alla politica di Washington ed era stato molto vicino a George W. Bush. Nel presentarlo alla Casa Bianca, Trump lo ha descritto come "una delle menti giuridiche più ...

Trump sceglie BRETT KAVANAUGH per la Corte suprema : Donald Trump ha annunciato ieri sera in prime time il nome del successore di Anthony Kennedy alla Corte suprema : si tratta di Brett Kavanaugh , giudice della Corte d’appello del distretto di Columbia. Se verrà confermato dal Senato, consoliderà la maggioranza conservatrice dopo il pensionamento dello

Trump ha scelto BRETT KAVANAUGH per la Corte Suprema : È una delle decisioni più importanti della sua presidenza, che avrà grandi conseguenze per decenni e importanti strascichi politici nei prossimi mesi The post Trump ha scelto Brett Kavanaugh per la Corte Suprema appeared first on Il Post.