Brasile | Lula insiste | ' sarò candidato' a presidenziali

Brasile : Lula insiste - 'sarò candidato' : BRASILIA, 10 LUG - L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato ancora una volta che sarà candidato alle elezioni del Brasile previste per ottobre, nonostante sia stato arrestato ...

Brasile - Lula libero per poche ore : rientrato il "golpe" di un giudice : San Paolo - Al settantanovesimo ricorso da parte dello stuolo di avvocati che lo difendono, l'ex presidente Lula, in carcere per corruzione e riciclaggio dal 7 aprile scorso, ieri mattina sembrava ...

Brasile, presidente tribunale federale: Lula resta in carcere

Brasile - Lula resta in carcere : ANSA, - SAN PAOLO , Brasile, , 9 LUG - Lula resta in carcere. Lo ha deciso il presidente del Tribunale federale regionale di Porto Alegre, Carlos Thompson Flores, dando ragione al giudice federale ...

Brasile - giudice : scarcerare Lula. Ma è scontro tra tribunali - : Un magistrato ha ordinato la liberazione dell'ex presidente, ma la decisione è stata bloccata da un giudice federale. Lula è stato condannato a 12 anni di detenzione per corruzione e riciclaggio

Brasile - giudice : Lula libero entro 1 ora : 22.15 Si inasprisce il braccio di ferro giudiziario sulla possibile scarcerazione di Luis Inacio Lula da Silva. Il giudice, Rogerio Favreto, di Porto Alegre che ha ordinato di liberare l'ex presidente ha ribadito la stessa ordinanza dando un'ora alla polizia di Curitiba per scarcerare Lula, dichiarando non valido lo stop alla sua decisione da parte del magistrato Joao Pedro Gebran Neto.In carcere dal 7 aprile, Lula è accusato di corruzione e ...

Brasile : bloccata scarcerazione di Lula : ANSA, - SAN PAOLO, 8 LUG - Joao Pedro Gebran Neto, il magistrato federale brasiliano responsabile delle inchieste anticorruzione note come Lava Jato, ha bloccato l'ordinanza di scarcerazione dell'ex ...

Brasile - giudice federale : no Lula libero : 20.30 Ancora un colpo di scena sul caso Lula. Un giudice brasiliano del tribunale regionale di Porto Alegre ha ordinato il rilascio dell'ex presidente Ignacio Lula da Silva, ma Joao Pedro Gebran Neto, il magistrato federale responsabile delle inchieste anticorruzione note come "Lava Jato", ha bloccato l'ordinanza di scarcerazione. In carcere dal 7 aprile per corruzione e riciclaggio, Lula, che guidò il Brasile dal 2003 al 2010, è accusato di ...

Brasile - giudice federale blocca la scarcerazione di Lula : Joao Pedro Gebran Neto, il magistrato federale brasiliano responsabile delle inchieste anticorruzione note come Lava Jato, ha bloccato l'ordinanza di scarcerazione dell'ex presidente Luiz Ignacio Lula ...

