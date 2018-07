Borse : non solo dazi - focus sui fondamentali. I driver nel breve : Gli investitori torneranno così a guardare ai fondamentali per capire quale sia il reale stato di salute dell'economia a livello globale, in modo d valutare se ci saranno ulteriori margini di ...

Le Borse europee non cedono alla guerra dei dazi - Juve star a Milano : L'indicatore anticipatore elaborato dall'Istat evidenzia perà una nuova decelerazione, consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia. Si assesta in Piazza Affari Fiat ...

Dazi doganali Cina non spaventano Borse. Tokyo fino a +1 - 3% - Shanghai e Hong Kong +0 - 8% : Sembra, a giudicare dal trend dei mercati, che gli investitori abbiano digerito l'imposizione dei Dazi doganali da $34 miliardi decisa dagli Stati Uniti contro la Cina, scattati ufficialmente dopo la ...

Trump non rassicura Asia - Borse giù : ANSA, - MILANO, 28 GIU - I messaggi contrastanti in arrivo dagli Stati Uniti tengono in tensione i mercati Asiatici. I toni 'meno bellicosi' del presidente Donald Trump in tema di limiti agli ...

I migranti accendono gli animi ma non le Borse : I governatori delle principali banche centrali del mondo si sono riuniti a Sintra, in Portogallo per il tradizionale meeting annuale. Ma dai discorsi dei due principali protagonisti monetari, Powell ,...

Credit Suisse : analisti tagliano rating Borse europee - 'non prezzano in modo sufficiente rischio Italia' : Gli strategist della divisione dell'azionario globale di Credit Suisse hanno rivisto al ribasso il rating delle borse europee ad "underweight", motivando la decisione sia con le valutazioni, non ...

Borse positive nonostante il fallimento del G7. Si allenta la tensione sull'Italia : MILANO - Il disastro diplomatico del G7 canadese , con il presidente Usa Donald Trump che ha attaccato tutti via Twitter, non ha pesato sull'umore degli investitori asiatici che guardano piuttosto all'...

Mafia : Fiammetta Borsellino - ancora depistaggi - strage non sia ennesimo mistero : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – “Lo stesso impegno che persone come mio padre misero nelle indagini, con una modalità che ha segnato anche una svolta nella lotta alla Mafia, quello stesso impegno e quella stessa scrupolosità credo che dovrebbero esserci oggi per fare luce sulle gravissime anomalie, i lati oscuri, i depistaggi che accompagnarono e accompagnano ancora l’indagine su via D’Amelio”. A dirlo è stata ...

Ellen Pompeo Borseggiata a Firenze : «Se ti avessi preso non sarebbe finita bene per te» : È stata una vacanza movimentata quella di Ellen Pompeo, Meredith di Grey’s Anatomy, in Italia. Nel pomeriggio del 25 maggio è stata borseggiata mentre passeggiava nel centro di Firenze. Lo racconta lei stessa su Instagram. https://www.instagram.com/p/BjNJF1_FW-C/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=gv4lj4xzjshk In un post un po’ in inglese un po’ in italiano, l’attrice americana ricostruisce l’accaduto e ringrazia ...

Borse in ordine sparso : Usa e Italia non rasserenano gli animi : Ad ogni modo dalle 12 sono stata avviate le consultazioni tra le parti mentre la questione dei nomi dei vari ministri, in particolare quello sull'economia, resta ancora aperta.

Per non dimenticare le vittime di mafia - Bolzano ricorda Falcone e Borsellino : Bolzano . Nella piazzetta vicino al Tribunale sul lato di via Duca d'Aosta che incrocia con via Roen, dedicata ai due magistrati uccisi dalla mafia, anche la Città di Bolzano vuole ricordare mercoledì ...

Borse Europa incerte nonostante minerari e profitti - pesa Italia : Le Borse del Vecchio Continente sono incerte, appesantite dai timori sulla politica Italiana nonostante la buona performance del comparto minerario e alcune buone nuove sui profitti aziendali.