Borsa sospetta davanti sede Pd a Gugliano | area transennata

ilmattino

: Borsa sospetta, allarme bomba a Gaeta: chiesto l'intervento degli artificieri - h24notizie : Borsa sospetta, allarme bomba a Gaeta: chiesto l'intervento degli artificieri - GazzettinoGolfo : #BorsaSospetta #Carabinieri - Borsa sospetta in centro a #Gaeta: transennato Vico Loggia. #Artificieri in arrivo -… -

(Di martedì 10 luglio 2018) GIUGLIANO - Unaappoggiata accanto alla serranda di un negozio oramai chiuso da tempo, proprio vicino alladel Pd di Giugliano. Scoppia subito il panico in centro, in via Aniello ...