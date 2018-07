Borsa | Europa migliora a meta' seduta | a Milano bene Fca e Ferragamo | giu' Telecom

Borsa : Europa in rialzo incoraggiata da Draghi - Londra la migliore con sterlina debole : Ha inoltre rassicurato che la politica monetaria rimarra' espansiva, sebbene a fine anno termineranno gli acquisti di asset. Il protezionismo, a detta del banchiere, potrebbe rappresentare una ...

Borsa : Europa al palo - Milano -0 - 2% : ANSA, - Milano, 6 LUG - Si mantengono piatte le principali borse europee dopo il dato sulla disoccupazione Usa, salita al 4% a fronte del 3,8% atteso dagli analisti, mentre restano positivi i futures ...

Borsa : Europa migliora - Milano +1 - 5% : ANSA, - Milano, 5 LUG - Allungano il passo le borse europee a fine mattinata, con i futures Usa positivi all'indomani della pausa dovuta alla Festa del Ringraziamento ed in vista dei verbali Fed dell'...

Borsa : Europa contrastata - Londra in calo : ANSA, - MILANO, 4 LUG - Chiusura contrastata per le Borse in Europa. Londra ha perso lo 0,27%, Francoforte lo 0,26%, Parigi si è fermata sulla parità, +0,07%, mentre Madrid, +1%, e Milano, +0,36%, si ...

Borsa : Europa in ordine sparso - Milano piatta con St - -2 - 6% - che soffre : Gli analisti di Mediobanca Securities sottolineano che la Coppa del mondo sta registrando risultati di audience oltre le attese, il che condiziona positivamente la pubblicita'. In rialzo anche ...

Borsa : Europa debole in avvio - a Milano - -0 - 16% - bene i titoli oil : ...8% per Longino&Cardenal , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 04 lug - Segno meno in avvio per le Borse europee che ieri avevano preso fiato con il distendersi della crisi politica in Germania. I ...

Borsa Europa conclude bene - Londra +0 - 6% : ANSA, - MILANO, 3 LUG - I mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso la giornata tutti in rialzo: Francoforte segna un aumento finale dello 0,9%, Parigi dello 0,7% mentre Londra ha ...

Borsa : Europa positiva con l'accordo tedesco a meta' seduta - Ftse Mib +1 - 65% : ...la notizia arrivata dalla Germania che la cancelliera tedesca Angela Merkel e il leader della Csu e ministro degli interni Horst Seehofer hanno raggiunto un accordo di compromesso sulla politica ...

Borsa : Europa in rialzo brinda a Germania : ANSA, - MILANO, 3 LUG - Le Borse europee rimbalzano e brindano alla stabilità del governo tedesco dopo i timori di una crisi politica sul tema dei migranti. I listini del Vecchio Continente non ...

Borsa : Europa limita i danni ma chiude in rosso - Milano -0 - 9% : I listini sono stati penalizzati dai persistenti timori di guerra commerciale in seguito alla politica dei dazi statunitensi, nonche' dalle incertezze sulla situazione politica in Germania allo luce ...

Borsa : Europa giù con timori Germania : ANSA, - MILANO, 2 LUG - Le Borse europee ampliano il calo con i timori sul futuro del Governo tedesco dopo che il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, ha confermato l'intenzione di dimettersi se non ...

Borsa : Milano peggiore Europa amplia calo : Milano, 2 LUG - La Borsa di Milano , -1,9%, rallenta e indossa la maglia nera dei listini europei. Il Ftse Mib è appesantito dal forte calo delle banche, Mediaset , -4,7%, e Recordati , -14%, , dopo l'...

Borsa : Europa in calo - timori dazi : ANSA, - MILANO, 2 LUG - Le Borse europee aprono in calo, con i timori per il futuro governo tedesco e l'avvicinarsi dell'introduzione dei dazi su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti. In ...

Borsa : Europa resta rialzo - Milano +1 - 16% : ANSA, - Milano, 29 GIU - Le Borse europee si confermano in rialzo a metà seduta in una giornata che si è aperta con l'accordo sui migranti al Consiglio europeo. Parigi sale dell'1,36%, Francoforte ...