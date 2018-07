Borsa elettrica - aumenta il prezzo d'acquisto dell'energia - GME : Sale il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 8 luglio, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica, PUN , si è attestato a 61,13 euro/...

Energia : Borsa elettrica - prezzo a 61 - 13 euro/mwh (+6 - 6%) : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – prezzo dell’elettricità in rialzo alla Borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 2 a domenica 8 luglio, il prezzo medio di acquisto dell’Energia nella Borsa elettrica (Pun) si attesta a 61,13 euro/MWh, in aumento di 3,78 euro/MWh rispetto alla settimana precedente (+6,6%). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme).In crescita anche i volumi di Energia elettrica scambiati in Borsa, ...

Borsa elettrica - stabile il prezzo d'acquisto dell'energia - GME : TeleBorsa, - Sostanzialmente stabile il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 1° luglio, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , ...

Borsa elettrica - stabile il prezzo d'acquisto dell'energia - GME : Sostanzialmente stabile il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 1° luglio, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , PUN, si è ...

Borsa elettrica - in lieve salita il prezzo d'acquisto dell'energia - GME : In lieve salita il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 24 giugno, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , PUN, è salito a 57,52 ...

Borsa elettrica - a maggio prezzo in rialzo : A maggio il prezzo medio di acquisto , Pun, si attesta a 53,48 euro/MWh , tornando in rialzo su base mensile , +4,08 euro/MWh, +8,3%, e registrando ancora una crescita annuale , +10,41 euro/MWh, +24,2%...

Energia : Borsa elettrica - prezzo +4 - 1% a 58 - 26 euro/mwh : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – prezzo dell’elettricità in rialzo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno, il prezzo medio di acquisto dell’Energia nella borsa elettrica (Pun) si attesta a 58,26 euro/MWh, in aumento di 2,32 euro/MWh rispetto alla settimana precedente (+4,1%). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato.In crescita anche i volumi di Energia elettrica ...

Borsa elettrica - in forte aumento prezzo d'acquisto dell'energia - GME : TeleBorsa, - Robusto aumento del prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 27 maggio , il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , PUN, è ...

Energia : Borsa elettrica - prezzo +4 - 1% a 52 - 88 euro al mwh : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – prezzo dell’elettricità in crescita alla borsa elettrica. Nella settimana da lunedì 14 a domenica 20 maggio, il prezzo medio di acquisto dell’Energia nella borsa elettrica (Pun) si attesta a 52,88 euro/MWh, in aumento di 2,07 euro/MWh rispetto alla settimana precedente (+4,1%). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato.In debole crescita anche i volumi di Energia ...

Borsa elettrica - cala ad aprile il prezzo d'acquisto dell'energia - GME : Ad aprile, il prezzo dell'energia alla Borsa elettrica si attesta a 49,39 euro/MWh , -7,52 euro/MWh, , in calo del 13,2% in linea con le dinamiche stagionali del periodo, a 49,39 euro/MWh mentre si ...

Borsa elettrica - in aumento il prezzo d'acquisto dell'energia - GME : TeleBorsa, - Aumenta il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 6 maggio, il prezzo medio di acquisto dell' energia nella Borsa elettrica , PUN, è salito a ...

Energia : Borsa elettrica - prezzo +4 - 3% a 49 - 02 euro al mwh : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – prezzo dell’elettricità in rialzo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 30 aprile a domenica 6 maggio, il prezzo medio di acquisto dell’Energia nella borsa elettrica (Pun) si attesta a 49,02 euro/MWh, in crescita di 2,04 euro/MWh rispetto alla settimana precedente (+4,3%). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato.In aumento anche i volumi di Energia elettrica ...

Borsa elettrica - in calo il prezzo d'acquisto dell'energia - GME : TeleBorsa, - Frena il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 29 aprile, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , PUN, è sceso a 49,...