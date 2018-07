Boris Johnson accusa la May | “Il sogno della Brexit sta morendo”

Caos Brexit in Uk : Boris Johnson e Davis dimessi/ Ultime notizie - commenti caustici di Juncker e Tusk : Brexit, si dimette ministro Davis: "Theresa May troppo arrendevole". Ultime notizie Gran Bretagna, scelto Dominic Raab come suo sostituto: si dimette anche Boris Johnson(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 00:43:00 GMT)

La resa di Boris Johnson : «Il sogno Brexit è ormai in pezzi» Londra - una crisi di leadership : Londra, lascia il capofila del fronte euroscettico (e ministro degli Esteri). La premier sempre più in bilico, rischio di elezioni anticipate

Brexit - trema governo : si dimette anche Boris Johnson. May nomina Hunt | : Passo indietro dell'esponente della corrente Tory euroscettica, finora responsabile per Londra dei negoziati sul divorzio con l'Ue, e del ministro degli Esteri. È scontro sulla la strategia più soft ...

Brexit - si dimettono Boris Johnson e David Davis : “Governo troppo morbido con l’Ue” : Il governo di Theresa May rischia dopo le dimissioni del ministro della Brexit David Davis e del ministro degli Esteri Boris Johnson, entrambi polemici con la gestione della trattativa con l'Unione europea sulla Brexit. Secondo i due ministri euroscettici il governo avrebbe fatto troppe concessioni all'Ue.Continua a leggere

Anche Boris Johnson si dimette per il piano soft di Theresa May sulla Brexit : Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson si è dimesso in polemica con il primo ministro Theresa May e il suo piano soft per la Brexit. E' il terzo membro dell'esecutivo ad avere rimesso il proprio mandato nel giro di 24 ore, dopo le dimissioni del ministro per la Brexit, David Davis, e del

Brexit - si dimette anche Boris Johnson : 16.30 Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gb. anche il ministro degli Esteri, Boris Johnson,ha annunciato le dimissioni in polemica contro la svolta soft sulla Brexit. Stamane il segretario per la Brexit,Davis,si è dimesso con due sottosegretari La decisione presa dopo che May si è garantita il sostegno del governo al suo piano di uscita dall'Ue,piano troppo morbido per i sostenitori della Brexit. Davis ha detto di non ...