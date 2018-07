ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Borghi: “Condividevamo con i 5 stelle la battaglia contro i voucher. Senza abusi sono strumento utile “ - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Borghi: “Condividevamo con i 5 stelle la battaglia contro i voucher. Senza abusi sono strumento utile “ - iopunto67 : RT @fattoquotidiano: Borghi: “Condividevamo con i 5 stelle la battaglia contro i voucher. Senza abusi sono strumento utile “ -

(Di martedì 10 luglio 2018) Claudio, responsabile economia per la Lega commenta così le divisioni suicon il Movimento cinque. “Io penso che per i lavoratori strettamente stagionali,l’assurdo abuso che c’è stato da Monti in poi, siano utili. Avere la contrattualistica da mettere in testa a qualcuno che ha bisogno di personali per pochissimi momenti durante l’anno è pesante. Con i 5condividevamo la. E’ stato uno strumento obiettivamente abusato e penso che sia d’accordo su questo in ogni caso penso che ci siano aspetti positivi su cui possiamo discutere” L'articolo: “Condividevamo con i 5lastrumento utile” proviene da Il Fatto Quotidiano.