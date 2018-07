Bonafede | il ministro al centro dei giochi

Palagiustizia Bari - il ministro Bonafede : individuata la nuova sede degli uffici : Palagiustizia Bari, il ministro Bonafede: individuata la nuova sede degli uffici Palagiustizia Bari, il ministro Bonafede: individuata la nuova sede degli uffici Continua a leggere L'articolo Palagiustizia Bari, il ministro Bonafede: individuata la nuova sede degli uffici proviene da NewsGo.

''VIA SINISTRA DA MAGISTRATURA'' : BUFERA CSM - LEGNINI - ''INTERVENGA MINISTRO Bonafede'' : Rivendico comunque la posizione politica, la Lega ha sempre criticato le correnti in magistratura perché portano alle storture che sono emerse e a più riprese denunciate in diversi anni. Non era mia ...

Morrone - Ministro Bonafede : “ha già chiarito”/ “Magistratura si liberi della sinistra” : M5s stizzito con Lega : Morrone: "La magistratura si liberi delle correnti di sinistra". Scoppia la polemica al Consiglio superiore della magistratura: "Sono delle dichiarazioni inaccettabili"(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:32:00 GMT)

Agente ferita - il sindacato scrive al ministro Bonafede : “Sissy abbandonata dalle Istituzioni” : Agente ferita, il sindacato scrive al ministro Bonafede: “Sissy abbandonata dalle Istituzioni” Il segretario del sindacato di polizia penitenziaria scrive al neoministro della Giustizia, Alfonso Bonafede per protestare contro l’inerzia delle Istituzioni nel caso di Sissy Trovato Mazza. I familiari dell’Agente ferita avrebbero voluto sentire vicina quell’Amministrazione di cui la figlia si onorava e si […] L'articolo Agente ...

Giustizia - l’Anm incontra il ministro Bonafede : “D’accordo su riforma della prescrizione. Stop dopo il primo grado” : La prescrizione bloccata dopo la sentenza di primo grado. E la nuova riforma delle intercettazioni prima rinviata e poi riscritta. Sono le due misure che il nuovo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha confermato di volere varare al più presto incontrando una delegazione dell’Associazione nazionale magistrati. Lo ha spiegato Francesco Minisci, il presidente del sindacato delle toghe, alla fine del colloquio con il guardasigilli. ...

Alfonso Bonafede - il ministro grillino e l'Italia delle manette : 'Una poltrona per Nino Di Matteo' : Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera , dove inizia annunciando che vuole impedire 'per legge' che una toga entri in politica. Ma è quando gli chiedono come mai, dopo molti proclama, non ...

Alfonso Bonafede - ministro senza coraggio : l'accusa dei colleghi avvocati : Il coraggio, in politica è come il carisma: 'se uno non ce l' ha mica se lo può dare', diceva Don Abbondio. E, pure se la sua figura evoca nel sussurro, nei gesti gentili e nella timidezza un po' claustrale il ...

Giustizia - il ministro Bonafede al Csm : “Impedire che magistrati dopo politica possano tornare a indagare o giudicare” : “La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile”. Al plenum del Csm il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede prende in prestito le parole del capo dello Stato per ribadire l’impegno che il nuovo governo intende portare su questo fronte. Le parole del presidente della Repubblica Mattarella “lanciano un monito molto ambizioso, che come ministro della ...

Palagiustizia di Bari - gli avvocati in sciopero contro il ministro Bonafede 'Falsità sul decreto' : 'Il ministro ha detto delle cose false quando ha dichiarato che la decisione del decreto legge è stata condivisa dall'avvocatura, non è vero'. Lo ha detto il presidente della Camera penale di Bari, ...

Bari - il ministro Bonafede contro lo sciopero degli avvocati : inutile e sbagliato : 'Il Ministero sta risolvendo la situazione di Bari e le Camere penali indicono tre giorni di sciopero con motivazioni per me completamente sbagliate'. Lo scrive in un post su Facebook il ministro ...

Bari - processi sospesi - Bonafede : 'Tutti sapevano'. Polemica tra Anm e ministro della Giustizia : Polemica a distanza tra l'Anm e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il pomo della discordia, è il decreto legge che sospende fino al 30 settembre i termini processuali e di prescrizione e i ...

Alfonso Bonafede - ministro della Giustizia : "Il provvedimento sulle intercettazioni verrà bloccato" : Il provvedimento di riforma delle intercettazioni "verrà senz'altro bloccato". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha avviato "una valutazione delle risorse che sono state investite per la strumentazione che la legge rendeva necessaria", che verrà riutilizzata "perché non ci piace buttare soldi"."Il mio impegno prioritario è capire le linee della riscrittura del provvedimento - ha detto ...