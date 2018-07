ilfattoquotidiano

: Boldrini: “Odiatori in rete? Li ho chiamati per telefono. Hanno fatto rispondere madre o moglie per scusarsi”… - Cascavel47 : Boldrini: “Odiatori in rete? Li ho chiamati per telefono. Hanno fatto rispondere madre o moglie per scusarsi”… - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Boldrini: “Odiatori in rete? Li ho chiamati per telefono. Hanno fatto rispondere madre o moglie per scusarsi” https://… -

(Di martedì 10 luglio 2018) “Sulla mia pagina Facebook ho pubblicato nomi e cognomi di chi mi aveva insultato e minacciato. E io li hoper, invitandoli alla Camera per discutere con me. Le reazioni sono state molto strane: c’è chi si è disperato, c’è chi haalla moglie e allaper chiedere scusa”. Lo rivela l’ex presidente della Camera, Laura, nel corso della trasmissione In Onda (La7). E puntualizza: “C’è un confine netto e chiaro tra la libertà di espressione e l’insulto. La prima è sacrosanta e guai chi la tocca. Altra cosa è usare turpiloquio, ricorrere agli insulti, augurare stupri. Credo che per arginare questa deriva ci sia bisogno di molta educazione: educazione in generale ed educazione civica digitale”. La deputata di Liberi e Uguali espone tutti i passi della sua battaglia contro il cyberbullismo: “Ho istituito anche una commissione sui fenomeni di odio, ...