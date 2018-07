Boeing | a Farnborough in mostra futuro aerospazio

sportfair

: BOEING MOSTRA IL FUTURO DELL'AEROSPAZIO AL FARNBOROUGH AIRSHOW 2018 - - MD80it : BOEING MOSTRA IL FUTURO DELL'AEROSPAZIO AL FARNBOROUGH AIRSHOW 2018 - - marinogorsini : RT @LaVeritaWeb: In vista del salone aeronautico di Farnborough il colosso Usa si muove in Sudamerica con l'obiettivo di contrastare l'atti… - LaVeritaWeb : In vista del salone aeronautico di Farnborough il colosso Usa si muove in Sudamerica con l'obiettivo di contrastare… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Dal volo ipersonico aldel volo autonomo, fino al volo spaziale con equipaggio,presenterà alAirshow, dal 16 al 22 luglio prossimo, le innovazioni che rivoluzioneranno il modo in cui gli esseri umani viaggiano intorno al mondo e nello spazio.inoltre metterà in risalto il portfolio pluripremiato di prodotti commerciali e di difesa e il suo ampio business di servizi che offre un valore lifecycle senza precedenti. Questo approccio ‘One” è servito a generare un quantitativo di ordini commerciali, di difesa e servizi forte e stabile, dato che l’azienda continua a competere e vincere in tutta la gamma delle sue capacità‘è alla guida dell’innovazione con una vision chiara che ‘ilsi costruisce qui”, ha dichiarato Dennis Muilenburg, Chairman, Presidente e ...