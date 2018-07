Boeing : a Farnborough in mostra futuro aerospazio (2) : (AdnKronos) – I voli di mostra tivi Boeing includeranno anche un 787-8 di Biman Bangladesh, che presenta le capacità che segnano una svolta e le innovazioni che hanno reso il 787 estremamente popolare tra gli operatori e i passeggeri. Sin dal 2011, sono stati consegnati circa 700 super-efficienti Dreamliner agli operatori, che hanno trasportato oltre 250 milioni di persone risparmiando al contempo 25 miliardi di pound di carburante secondo ...

Boeing : a Farnborough in mostra futuro aerospazio : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Dal volo ipersonico al futuro del volo autonomo, fino al volo spaziale con equipaggio, Boeing presenterà al Farnborough Airshow, dal 16 al 22 luglio prossimo, le innovazioni che rivoluzioneranno il modo in cui gli esseri umani viaggiano intorno al mondo e nello spazio. Boeing inoltre metterà in risalto il portfolio pluripremiato di prodotti commerciali e di difesa e il suo ampio business di servizi che offre un ...