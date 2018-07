: Decreto dignità, Boccia: strumenti non condivisibili - vincereelezioni : Decreto dignità, Boccia: strumenti non condivisibili - TelevideoRai101 : Boccia: il decreto Dignità va corretto - MarcoPuccinell1 : Pure Confindustria boccia il decreto! -

Confindustria chiede di "correggere e migliorare in Parlamento" il. Il presidente degli industrialiafferma che delsi "condivide il fine della lotta alla precarietà e delocalizzazione selvaggia ma non gli strumenti" utilizzati. Sono strumenti, spiega,che "non aiutano questo percorso ma anzi lo depotenziano e mettono ansia all'interno del mercato". Plauso all' intervento del ministro Tria all'Abi sui conti pubblici italiani: "Grande senso di responsabilità e chiarezza".(Di martedì 10 luglio 2018)