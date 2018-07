Bob Dylan | Trouble no more | il docu film che racconta i concerti della conversione al

Bob Dylan : perché è il cantautore più influente del rock : ... al contrario, il suo era un invito all'ascolto, alla riflessione e alla consapevolezza di ciò che stava accadendo nel mondo . I ruoli di portavoce di una nuova generazione, di paladino dei diritti ...

Bob Dylan Day a Forlì il 25 maggio per festeggiare il compleanno del cantautore : Venerdì 25 maggio 2018 si terrà il Bob Dylan Day a Forlì per festeggiare il compleanno del cantautore, il giorno dopo il compimento dei suoi 77 anni. Sarà una giornata fatta di tributi musicali, conferenze, dibattiti, una mostra fotografica e un djset. Bob Dylan Day: così Forlì festeggia il compleanno del cantautore Il Bob Dylan Day forlivese nasce da un progetto di Samuele Conficoni con la collaborazione di Marco ...

VASCO ROSSI - “NON STOP TOUR”/ “Faccio come Bob Dylan - non smetterò mai : Il rock italiano sono io” : Ultime prove prima dell'inizio del nuovo tour di VASCO ROSSI che, promette, non finirà mai: "voglio fare come Bob Dylan, un tour senza fine". Un esempio modesto(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:13:00 GMT)

All'asta la chitarra di Bob Dylan : venduta per 495 mila dollari : È stata battuta All'asta da Julien's di New York per 495mila dollari la chitarra Fender Telecaster del 1965 appartenuta a Bob Dylan. Lo strumento, suonato da Robbie Robertson, chitarrista del ...

Musica - 500 mila dollari per una vecchia chitarra di Bob Dylan : Quanto può costare una chitarra appartenuta a Bob Dylan ? Mezzo milione di dollari. È la cifra - per la precisione, 495 mila dollari - che un anonimo appassionato ha speso per aggiungerla alla propria ...