Bloccata nave italiana che ha soccorso 66 migranti | profughi presi in carico dalla

Il governo all?Europa : piano di aiuti alla Libia. Bloccata nave italiana : ROMA «Non c?è un caso Salvini Trenta», dicono dal ministero della Difesa e tanto basta per far capire che l?incidente tra i due è chiarito. Ieri mattina, prima...

Migranti - nave Sea-Watch Bloccata a Malta. Salvini : “Con meno ong in giro muore meno gente” : "Alla richiesta di lasciare il porto, apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo" scrive la ong Sea-Watch sulla sua nave bloccata nel porto di Malta. Finora le autorità non avrebbero fornito le "motivazioni tecnico-legali". Intanto la Commissione europea dichiara: "Non rimandiamo i Migranti in Libia, la situazione è inumana".Continua a leggere

Migranti - nave Sea-Watch Bloccata a Malta. Salvini : “Con meno ong in giro muore meno gente” : Migranti, nave Sea-Watch bloccata a Malta. Salvini: “Con meno ong in giro muore meno gente” “Alla richiesta di lasciare il porto, apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo” scrive la ong Sea-Watch sulla sua nave bloccata nel porto di Malta. Finora le autorità non avrebbero fornito le “motivazioni tecnico-legali”. Intanto la Commissione europea dichiara: […] L'articolo Migranti, nave Sea-Watch bloccata a Malta. ...

Seawatch Bloccata a Malta/ Ultime notizie - sequestro nave Ong : “ci è impedito soccorso migranti” : Migranti, nave Seawatch messa in stato di fermo nei porti di Malta: Ong contro La Valletta, "ci viene impedito di salvare gente. Qui le persone affogano!". Il caso agita ancora l'Ue(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Migranti. Sea-Watch denuncia con un tweet : nostra nave Bloccata a Malta : ... ha "totale facoltà di battere bandiera olandese" e pertanto "l'assenza del permesso di salpare da Malta non è un questione legata alla registrazione" della nave "ma una campagna politica per fermare ...

Sea-Watch : "Nostra nave Bloccata a Malta" : ... ha "totale facoltà di battere bandiera olandese" e pertanto "l'assenza del permesso di salpare da Malta non è un questione legata alla registrazione" della nave "ma una campagna politica per fermare ...

Sea-Watch : "Nostra nave Bloccata a Malta" : ... ha "totale facoltà di battere bandiera olandese" e pertanto "l'assenza del permesso di salpare da Malta non è un questione legata alla registrazione" della nave "ma una campagna politica per fermare ...

La nave danese che da quattro giorni era Bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare : La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti a Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare questa sera nel porto di Pozzallo, in Sicilia. I migranti erano stati soccorsi mercoledì notte a largo della Libia in un’operazione The post La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare appeared first on Il Post.

Nave Maersk con migranti ancora Bloccata al largo di Pozzallo : Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna lancia un appelllo al ministro Salvini per far attraccare al porto la Nave Maersk con migranti.

Nave Diciotti Bloccata a largo con i migranti. Poi la svolta : "Sbarco a Pozzallo" : La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana con 522 migranti a bordo che ha atteso indicazioni sul porto di sbarco per circa tre giorni, attraccherà nel porto di Pozzallo. Ha navigato facendo avanti e indietro tra nord e sud di Malta. A bordo della Nave sono presenti diversi migranti che sono stati dalvati da diversi mercantilinel Mediterraneo e dalla Trenton della marina militare americana. I trasbordi sulla Diciotti si sono coclusi ...

Nave Diciotti Bloccata in mare per due giorni : 522 migranti sbarcheranno a Pozzallo : Un'altra Nave carica di migranti è rimasta bloccata per due giorni al largo a sud della Sicilia, ma questa volta non è delle ong. Si tratta della "Diciotti" della Guardia Costiera...

Nave Diciotti Bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

Migranti - la nave Diciotti Bloccata tra Malta e Sicilia con 523 profughi 'Siamo in attesa di ordini' : Resta al largo di Malta, in attesa di ordini previsti nel pomeriggio, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali ...

Nave della Guardia Costiera con 522 migranti Bloccata al largo. "Siamo in attesa di un porto" : Naviga ancora avanti e indietro, in attesa di istruzioni da parte del ministero dell'Interno, la Nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo 522 profughi salvati da diversi mercantili e dalla Trenton della Us navy. Il destino della Nave "dovrebbe sbloccarsi nel pomeriggio", fanno sapere dalla Guardia Costiera di Roma. "Siamo attualmente in fase stallo, in attesa che il ministero dell'Interno ci dia indicazione del porto dove dirigere la ...