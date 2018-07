Binetti | Italia ha bisogno di crescita solidarietà

romadailynews

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma – “C’e’ un fatto singolare che stride con la sensibilita’ di tutti coloro, che sono aperti e solidali, senza essere buonisti; prudenti e consapevoli di certe scelte, senza essere pavidi. Ed e’ il consenso crescente di Salvini nella opinione pubblica, come confermano i dati dei sondaggi di questa mattina. Tutti, ma proprio tutti, perdono: chi piu’ e chi meno; guadagna oltre 10 punti solo la Lega di Salvini, che sta fagocitando non solo gli ex alleati di FI, ma anche i nuovi alleati del M5S. Eppure l’escalation della chiusura dei porti, prima alle ong sospette, poi alle navi straniere, oggi anche alle navine, suscita davvero piu’ di una perplessita’ per la evidente aggressivita’ della strategia scelta, cosi’ poco conforme al modo di essere e di reagire deglini”. Lo dice la senatrice Udc Paola ...