' Bimbi in auto | ma più da soli' | al via la campagna

Vaccini : confermata l'autocertificazione per Bimbi a scuola : Una decisione ufficializzata dal ministro della Salute Grillo. M5s e Lega preparano un progetto di modifica della legge Lorenzin per superare la scadenza del 10 luglio, ma resta l'obbligo delle ...

Ladro tenta di rubarle l’auto con i Bimbi dentro - mamma gli spara e lo fa schiantare : Il malvivente è rimasto ferito e si è schiantato con la vettura contro una recinzione. "Si è svolto tutto in pochi attimi, gli ho urlato di fermarsi, di scendere dalla macchina ma non lo avrebbe fatto" ha raccontato la donna.Continua a leggere

Bimbi autonomi fin da piccoli : la cameretta stile Montessori : Creare un ambiente a misura di bambino, che gli permetta di muoversi in autonomia in tutta sicurezza, è il miglior modo per aiutarlo a crescere e stimolarne l’indipendenza. Questo è uno dei concetti alla base delle teorie di Maria Montessori, una delle educatrici e pedagoghe più importanti di tutti i tempi. Molte scuole si appoggiano al metodo Montessori, ma puoi applicarlo anche a casa, partendo dall’arredamento della cameretta. ...

Un’app e un software per non dimenticare Bimbi in auto : Si chiama ‘Ok Ci Sei!’ ed è un sistema che consente di gestire in modo integrato e informatizzato le presenze dei bambini nei nidi d’infanzia, fornendo, tra le varie funzioni, anche un valido aiuto nel caso di amnesie dissociative, ovvero quel fenomeno che può portare un genitore a dimenticare il figlio in auto. Il progetto, promosso dall’associazione “Gaia Onida”, entra ora in una nuova fase di sviluppo, ...

Arriva il bracciale 'Schiaffo' per non dimenticare Bimbi in auto : Roma, 2 lug. , askanews, Un bracciale per scongiurare il fenomeno del 'black out' temporaneo della mente ed evitare di dimenticare un bimbo legato sul seggiolino in auto. E' l'obiettivo del 'Progetto ...

Bimbi in auto - la sicurezza passa per i seggiolini. Ecco come sceglierli e usarli : Sulla sicurezza non bisognerebbe mai scendere a compromessi, specialmente quando si tratta di proteggere i bambini. Non importa se si sale in macchina per brevi tragitti o per poco tempo, l’imprevedibile (nonché fatale) potrebbe avvenire nel raggio di pochi metri e nell’arco di frazioni di secondo. Partendo da un primo dato statistico relativo all’anno 2015, ad esempio, si evince che il maggior numero di incidenti d’auto è avvenuto su strade ...

Diabete I : “Sì all’apparecchio automatico per l’insulina per i Bimbi” : Più facile la gestione del Diabete di tipo 1 per i bambini: la Food and drug administration (Fda) ha infatti approvato l’uso del sistema che monitora automaticamente il glucosio e rilascia automaticamente la dose appropriata di insulina anche per quelli tra i 7 e i 13 anni. L’apparecchio aveva già ricevuto il via libera dell’agenzia americana lo scorso settembre dai 14 anni in su, e ora ne è stato esteso l’uso anche per i ...

Bimbi dimenticati in auto - la tecnologia potrebbe venirci in soccorso : Sta tornando – anzi, stando alle cronache, è già tornato – il periodo dell’anno in cui si verificano il maggior numero di abbandoni in auto. Vuoi per lo stress e la stanchezza di fine anno lavorativo, prima del riposo estivo, vuoi per i primi caldi che spossano, deconcentrano, confondono, ma accade sempre più spesso che i bambini vengano dimenticati in auto, sotto al sole cocente e con alte temperature. Dimenticanze che, salvo rari casi, portano ...

Basta Bimbi dimenticati in auto : sensori sui seggiolini e un corso per i genitori : L'ultimo caso è stato quello della piccola Giorgia, morta a 7 mesi dopo essere stata dimenticata in auto dal papà. Quello avvenuto...

Bimbi in viaggio : dall’aereo all’auto - i consigli degli esperti : Bimbi in viaggio: questo il tema principale al centro della prima giornata di lavori al 74° Congresso della Società italiana di pediatria (Sip), che si apre domani a Roma con un focus della Società italiana di infettivologia pediatrica (Sitip) dedicato a tutti i bambini che viaggiano, in particolare ai Vfr (visiting friends and relatives), “quelli maggiormente a rischio di contrarre infezioni – spiega la presidente Sitip, Luisa Galli ...

Seggiolini allarmati - l'idea BebèCare per salvare i Bimbi lasciati in auto : Manca ancora una legge - ma arriverà - che renda obbligatori i sensori 'anti-abbandono' sui Seggiolini per i bambini. L'attualità li sta rendendo drammaticamente importanti, così le aziende si stanno ...

Chiusi in auto sotto il sole : salvi due Bimbi notati dai clienti di un supermercato : Due bimbi Chiusi in auto, sotto il sole e con una temperatura che ha raggiunto anche i 30°. Tragedia sfiorata a Peschiera del Garda (Verona) dove nel pomeriggio di martedì alcuni passanti hanno notato...

I Bimbi autori di due mosaici sulla Costituzione : Reggio Emilia, presentati in apertura della festa che ha celebrato i 60 anni della scuola primaria G. Carducci. Celebrano i diritti e in particolare l'articolo 3 della Carta fondamentale

Auto giù dal ponte : la mamma stava accompagnando i Bimbi a scuola - grave la figlia superstite : Maria Stella Traina, 32 anni, e il figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale nella provincia di Agrigento. L’Auto guidata dalla donna è precipitata per 20 metri da un viadotto. L'altra figlia della donna, di 7 anni, è stata tirata fuori dalle lamiere ed è stata portata all'ospedale dei bambini di Palermo.Continua a leggere