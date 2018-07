Berlusconi in Turchia Prove di mediazione tra la Ue ed Erdogan

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) La loro amicizia politica è di vecchia data. Un sodalizio saldissimo che ha avuto il suo culmine nei primi anni del Duemila. Nel 2002 all'indomani del primo trionfo elettorale di Recep Tayyip, Silvioè il primo tra i capi di governo dell'Unione europea a fargli visita. Il suo appoggio alla candidatura turca per l'Europa in quegli anni è così convinto che i giornali turchi lo definiscono "l'avvocato di Ankara". Le relazioni bilaterali e i rapporti economici sono fortissime con l'Italia che diventa il secondo partner commerciale dellacon un volume di scambio di 6,3 miliardi. Il Cavaliere viene anche invitato a fare da testimone di nozze al matrimonio di uno dei figli dell'allora premier.Negli ultimi tempi, però, i rapporti hanno perso di intensità e il presidente di Forza Italia non ha risparmiato critiche a, soprattutto per il suo spostamento su ...