Belpietro non offese i credenti | l’ex direttore di Libero titolò “Questo è l’Islam” dopo

(Di martedì 10 luglio 2018) Aveva pubblicato una foto dell’attacco terroristico al giornale parigino Charlie Hebdo titolando “Questo è l’Islam”. Maurizio, orade La Verità, quando guidava il giornaleera finito sotto processo con l’accusa di vilipendio aggravato. Il Tribunale milanese, martedì 10 luglio, ha respinto tutte le accuse dichiarandolo innocente.è stato assolto perché “il fatto non sussiste“. Secondo il giudice monocratico, Ombretta Malatesta, il giornalista non recòdirette a persone, ma solo verso uno specifico credo. Secondo la legge, infatti, può essere punito solo chi offende direttamente idi qualsivoglia religione e non chi offende il credo in sé. Il pm Piero Basilone aveva chiesto di condannare il giornalista al pagamento di una sanzione pecuniaria da 7.500 euro, dato che“pubblicamente l’Islam, creando una ...