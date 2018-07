Bee Shaffer e Francesco Carrozzini si sono sposati

blogo

(Di martedì 10 luglio 2018) Bee, 30enne figlia di Anna Wintour, e, 35enne figlio di Franca Sozzani, sigiurati amore eterno sabato scorso. La cerimonia, tenuta segreta fino ad oggi, è diventata realtà nella casa newyorkese della direttrice di Vogue America, a Long Island. Circa 150 i selezionatissimi ospiti presenti, molti dei quali, ovviamente, in arrivo dal mondo moda.Secondo quanto riportato dalla Pagina Sei del New York Post, ai partecipanti è stato chiesto di non utilizzare i propri smartphone durante l'evento ne' di pubblicare foto sui sui social media. E' facile immaginare che le primissime immagini delle nozze finiranno in esclusiva sul prossimo numero di Vogue. Un affare di famiglia.prosegui la letturaBeesipubblicato su Gossipblog.it 10 luglio 2018 09:20.