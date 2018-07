Beautiful | quanti uomini e mariti ha avuto Brooke Logan

dilei

(Di martedì 10 luglio 2018)ha? Era il 1987 quando la biondissima protagonista dicomparve per la prima volta sul piccolo schermo, iniziando a collezionare flirt e matrimoni. Da allora non si è più fermata, seducendo tutti glidella famiglia Forrester (fratellastri compresi) e diventando un vero e proprio mito, per questo non ci sorprende che, dopo più di 30 anni di onorata carriera e ben 19 matrimoni, la nostra eroina subisca ancora il fascino dei fiori d’arancio. In principio fu Dave Reed, poliziotto di quartiere e tenero marito, che venne presto sostituito da Ridge, dopo il primo incontro nella villa dei Forrester. Da quel momento per il mascellone più famoso della tv e la tenera biondina sarebbe iniziata una delle storie d’amore più lunghe e travagliate di sempre, segnata da oltre 10 matrimoni. Nel mezzo ci sono state altrettante nozze con ...