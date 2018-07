Bayer | “Basso tasso di emorragia e di ictus con rivaroxaban in 11 121 pazienti con

meteoweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018) Sono stati recentemente pubblicati sul Journal of the American College of Cardiology (JACC) i risultati di un’analisi del programma di studi XANTUS dii. Questi confermano il profilo di sicurezza complessivo dell’inibitore orale del Fattore Xanella pratica clinica. L’analisi ha evidenziato basse percentuali die dineicon fibrillazione atriale (FA) trattati con, oltre a basse percentuali di interruzione della terapia. Complessivamente, oltre il 96% deinon ha avuto nessuno dei seguenti eventi: eventi dimaggiore avversi al trattamento giudicati da un comitato indipendente;; embolia sistemica non-cerebrale o mortalità per tutte le cause. I primi risultati del programma combinato XANTUS erano stati presentati durante la scorsa edizione del Congresso della Società Europea di Cardiologia ESC di Barcellona. Il ...