Battesimo Principe Louis | George e Charlotte sono protagonisti

Kate Middleton - il Battesimo del principe Louis : grande assente la Regina : Il principe Louis è arrivato in braccio a mamma Kate Middleton alla Cappella Reale di St. James Palace a Londra dove ad attenderli c’è l’Arcivescovo di Canterbury per officiare il rito del battesimo . A precedere il royal baby che dorme tranquillo tra le braccia della Duchessa, c’è papà William che tiene per mano i figli maggiori, George e Charlotte. Kate , sorridente, è splendida con un abito bianco, molto simile a quelli ...

Il regalo del principe Harry per il Battesimo di Baby Louis è ispirato a Lady Diana : Uno zio formidabile