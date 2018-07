Basket | parla Gigi Datome | “Felicissimo di tornare in azzurro”

oasport

(Di martedì 10 luglio 2018)torna a vestire la maglia della nazionale: al “Corriere dello Sport” il cestista italiano ha rilasciato una lunga intervista nella quale hato del suo futuro in azzurro e delle vicissitudini del passato, quando rifiutò di giocare in con l’Italia, spiegando i motivi della sua scelta. Decisivi i contatti con il CT della nazionale italiana: “Hoto a lungo con Meo Sacchetti. Lo ringrazio perché ha capito che il mio recente rifiuto non era un capriccio ma la necessità di riposare dopo una stagione lunga dove sono sceso in campo in più di 100 partite. Ora sono riposato e felicissimo diin azzurro“. Intantoè diventato presidente dell’associazione dei giocatori dell’Eurolega: “E’ un compito che mi gratifica e che voglio ricoprire con il massimo impegno. C’è stata una prima riunione in cui ogni club ...