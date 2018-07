Basket | Eurolega 2018-2019 | il calendario della regular season Si inizia l’11 ottobre

Basket - Eurolega femminile 2019 : il sorteggio dei gironi. Schio trova Ekaterinburg - il Fenerbahce di Zandalasini e Sottana nell’altro girone. Venezia-TTT Riga ai preliminari : Sono stati sorteggiati i gironi dell’Eurolega femminile 2018-2019, che partirà nel prossimo autunno. Una la rappresentante italiana certa, che poi è quella ormai storica: il Famila Schio campione d’Italia. Con parecchi elementi cambiati in quest’estate di mercato e Raffaella Masciadri alle porte della sua ultima stagione sportiva, il Famila affronterà il girone di Ekaterinburg, la formazione che ha vinto l’ultima edizione ...

Video/ Real Madrid Fenerbahçe - 85-80 - : gli highlights della partita - finale Basket Eurolega 2018 - : Video Real Madrid Fenerbahçe , 85-80, : gli highlights della finale di Eurolega 2018. I blancos vincono la Decima anche nel basket, MVP Luka Doncic.

Basket - Eurolega 2018 : Real Madrid Campione d’Europa! Il Fenerbahce si arrende - non bastano Melli e Datome : Il Real Madrid ha vinto l’Eurolega 2018 di Basket. Le merengues hanno sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 85-80 nella Finale giocata alla Stark Arena di Belgrado (Serbia). Gli spagnoli hanno così conquistato l’agognata Decima, laureandosi Campioni d’Europa per la decima volta (ultima volta nel 2014). La partita è stata particolarmente avvincente e appassionante, molto equilibrata e decisa soltanto in volata. Gli spagnoli hanno ...

Diretta/ Real Madrid Fenerbahce : streaming video e tv - i precedenti. Orario (finale Basket Eurolega) : Diretta Real Madrid Fenerbahce streaming video e tv, Orario e risultato live della finale che assegnerà l’Eurolega di basket (oggi domenica 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:50:00 GMT)

Real Madrid-Fenerbahce - Finale Eurolega Basket 2018 : data - programma - orario e tv : Domenica 20 maggio, alle ore 20.00 a Belgrado, saranno i campioni in carica del Fenerbahce di Gigi Datome ed il Real Madrid a giocarsi il titolo continentale più importante del Basket. I turchi si sono imposti in semiFinale contro lo Zalgiris Kaunas con il punteggio di 76-67, al termine di una partita che la compagine di Datome ha condotto dall’inizio alla fine, senza mai nemmeno concedere una chance di recuperi ai rivali. Gli spagnoli, invece, ...

Basket - Final Four Eurolega 2018 : Doncic e Llull trascinano il Real in finale. Il CSKA è sconfitto : Il Real Madrid è in Finale! Nella seconda semiFinale delle Final Four 2018 di Eurolega a Belgrado, gli spagnoli si impongono 92-83 sul CSKA Mosca ed ora andranno a caccia del loro decimo titolo europeo. Una prestazione strepitosa dei “Blancos” trascinati dal solito Luka Doncic e da un eterno Sergio Llull, con entrambi che mettono a referto 16 punti. I russi anche in questa stagione mancano l’accesso alla Finale dopo aver ...

Basket - Eurolega : il Fener italiano è la prima finalista : 76-67 allo Zalgiris : E' un Fenerbahce all'italiana quello che batte lo Zalgiris 76-67 e conquista la terza finale d'Eurolega consecutiva, e quindi la chance di bissare il titolo vinto in casa un anno fa domani. Gigi ...

Basket - Final Four Eurolega 2018 : Gigi Datome e il Fenerbahce primi finalisti! Zalgiris sconfitto : Una partita condotta tutta in fuga: il Fenerbahce ha conquistato l’accesso alla Finale di Eurolega 2018 vincendo la propria semiFinale contro lo Zalgiris Kaunas con il punteggio di 76-67, al termine di una partita che la squadra turca ha condotto dall’inizio alla fine, senza mai nemmeno concedere un pareggio agli avversari. Non per questo, però, la sfida non ha regalato emozioni e spettacolo nel primo match delle Final Four di ...

Cska Real Madrid/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurolega - semifinale) : diretta Cska Mosca Real Madrid, Info streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di basket Eurolega. Scontro tra titani a Belgrado, difficile stabilire una Reale favorita(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:00:00 GMT)

Basket – Eurolega : su Eurosport le gare delle Final Four di Belgrado : Euroleague di Basket: Eurosport trasmetterà in diretta tutte le gare delle Final Four di Belgrado. Tutte le partite live e on demand sulla piattaforma OTT Eurosport Player da venerdì 18 a domenica 20 maggio Eurosport, la “Home of Basketball” in Italia, è pronta a trasmettere, da venerdì 18 a domenica 20 maggio, tutte le emozioni delle Final Four di Euroleague. Sul parquet della Kombalk Arena di Belgrado le migliori quattro squadre ...