Banche vittime e non carnefici L' Abi contro il clima giacobino | Maggior peso delle

(Di martedì 10 luglio 2018) Prima assemblea Abi dopo la furia della commissionee una campagna elettorale infuocata dal dramma dei risparmiatori traditi. Il presidente dell'Associazione, Antonio Patuelli, (rieletto all'unanimità per il prossimo biennio) conferma il suo "fiuto" politico, quando dal podio evoca "ilspesso" provocato dalle crisi bancarie. La sua, più che una trincea, è una requisitoria d'accusa. Il sistema italiano "ha supportato alti costi per affrontare la crisi – dice - 12 miliardi per i salvataggi e per i nuovi fondi europei nazionali di garanzia". E non solo. "Ile della crisi l'hanno sostenuto le, compresse da tassi infimi e da norme in continuo mutamento, talvolta anche da eccessi di burocratizzazione". Insomma,e non, costrette a sottostare a doppie legislazioni (nazionali e europee), e a regole ...